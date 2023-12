Para a maquiagem durar por mais tempo em altas temperaturas

A temporada de verão e as festas de final de ano trazem consigo desafios para manter a durabilidade da maquiagem em meio a temperaturas elevadas e longas celebrações. Por ser um momento em que, comumente, há dedicação intensa a produção de looks glamurosos, fazer com que eles permaneçam intactos para as ocasiões, é essencial. Nesse contexto, surge a necessidade de estratégias que garantam que a maquiagem siga impecável, apesar das condições adversas.

“Com o calor como protagonista e a transpiração desafiando o visual, remanejar minha necessaire para a estação, é o primeiro passo”, recomenda Kelly Nogueira, especialista em maquiagens e fundadora da Espaço Make. “Percebo que, nesse período, cresce a busca por fixador, pó translúcido e produtos à prova d’água. Inclusive, indico a aquisição desses produtos, uma vez que são essenciais para manter os looks durante o calor do final de ano”, completa.

A seguir, confira dicas essenciais indicadas pela especialista, que vão desde a preparação da pele até a escolha de produtos que assegurem uma maquiagem que resista ao calor do verão e ao teste do tempo.

Preparação é a chave

Antes mesmo de iniciar a maquiagem, a preparação da pele desempenha um papel crucial para garantir sua durabilidade. Utilize um primer adequado ao seu tipo de pele para criar uma base uniforme e ajudar a fixar os produtos. Optar por produtos de longa duração, como bases e corretivos à prova d’água, pode ser uma escolha inteligente para enfrentar o calor sem comprometer o visual.

Selagem e fixação

Após aplicar os produtos, selar a maquiagem com pó translúcido é um passo fundamental. Essa ação ajuda a controlar a oleosidade e fixar os produtos líquidos ou cremosos. Além disso, o uso de sprays fixadores ao finalizar a maquiagem contribui significativamente para manter tudo no lugar, mesmo em condições de calor intenso.

Escolha dos produtos certos

Ao selecionar produtos de maquiagem para dias quentes, opte por fórmulas à prova d’água e de longa duração. Sombras em gel, delineadores à prova d’água e batons de longa duração são escolhas inteligentes para resistir ao calor e à transpiração, mantendo a maquiagem intacta por horas.

Retoque estratégico

Para garantir que a maquiagem permaneça impecável ao longo do dia, tenha consigo produtos-chave para retoques rápidos, como lenços antibrilho, pó compacto e batom. Esses itens podem ajudar a revitalizar a maquiagem sem comprometer a base já aplicada.