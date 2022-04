Outono chega com novas tendências de cores nas unhas

Nessa época os tons mais pedidos são sempre os cinza, marrons e cores mais escuras - Foto: DIVULGAÇÃO

Dia 20 de maio deu início a nova estação e, com ela, todas as cores próprias desta época começam a ganhar destaque no mundo da nail art. As cores fortes e impactantes do verão, dão vez aos tons terrosos e frios da nova temporada. Ana Caroline, manicure da Singu, principal marketplace de bem-estar e beleza, dá dicas de como levar a estação para a ponta dos dedos e conta sobre as tendências para a estação vigente.

Nessa época os tons mais pedidos são sempre os cinza, marrons e cores mais escuras, como vinho e preto. “A mudança na escolha de cor acontece assim que o tempo muda, ou seja, em dias mais nublados, inconscientemente as clientes preferem cores mais opacas para combinar com o clima” comenta Ana Caroline.

Pensando em tendências, nessa estação seguem os pedidos por unhas ‘filha única’, uma cor diferente em um dos dedos de cada mão, e o degradê – com ou sem brilho na ponta das unhas.

“Assim como em todas as épocas, a unha também está atrelada ao estilo de cada um, então ainda que essas cores não combinem com seus looks, minha dica é apostar na real vontade e essência de cada um, independe da cor e modelagem” explica Ana Caroline.

Nessa época do ano, a hidratação e limpeza das unhas deve ser feita semanalmente, com sabonete neutro e creme de preferência para cutículas. “Essa é a principal etapa para ter unhas bonitas e fortalecidas, e no outono, com a queda nas temperaturas é essencial manter hidratada para ter um aspecto ainda melhor”, conclui Ana.