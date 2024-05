Asoka Makeup: maquiagem indiana vira a mais nova tendência do TikTok

Quem consome conteúdos de beleza no TikTok já deve ter dado de cara com a mais nova sensação da rede social, a Asoka Makeup. Inspirada por um filme indie de 2001, chamado propriamente de “Asoka”, a tendência está sendo um sucesso entre os criadores digitais, que se estilizam com penteados, maquiagens e roupas indianas ao som de uma das músicas do longa, “San Sanana”.

Pelo fato de estar sendo caracterizada por vídeos contendo tutoriais de maquiagem e danças tradicionais da Índia, a trend acabou se tornando uma expressão cultural do país, furando a bolha do nicho de beleza apenas. Sendo assim, a onda promete continuar se espalhando pela web, levando a maquiagem indiana para um outro patamar no cenário mundial.

Portanto, contamos com a ajuda de Emerson Damas, maquiador profissional e também criador de conteúdo digital, com mais de 2 milhões de seguidores nas redes, para explicar um pouco mais sobre a maquiagem indiana, ainda pouco conhecida no Brasil. “É conhecida por sua riqueza de cores vibrantes e sua capacidade de realçar a beleza natural das mulheres, tendo como característica marcante o uso de tons ousados como vermelho, dourado e roxo profundo”, explica o maquiador.

“O foco principal da maquiagem indiana são os olhos, até mais do que os próprios lábios. Isso tem muita influência da cultura local, pois na Índia é muito natural as mulheres andarem com seus rostos cobertos, deixando apenas os olhos à mostra. Com destaque para delineados dramáticos e cílios volumosos, o delineador preto costuma ser aplicado de forma acentuada, com um traço que se estende além do canto externo dos olhos, criando um olhar cativante e expressivo”, continua.

Além das características marcantes trazidas por conta da cultura local, Emerson resolveu dar algumas dicas básicas para quem quiser se aventurar na trend, tanto na criação de conteúdo nas redes sociais, quanto para se caracterizar para algum evento com foco na cultura indiana, como festas ou restaurantes, por exemplo, que são sucesso no Brasil. Aí vão 5!

Explore cores vibrantes

“Experimente tons vibrantes e ricos, como vermelho, dourado, roxo e azul. Essas cores são características da maquiagem indiana e podem ser usadas nos lábios, olhos e bochechas para criar looks deslumbrantes e autênticos”, indica.

Dê destaque aos olhos

“Os olhos são o foco principal da maquiagem indiana. Invista em delineados dramáticos e cílios volumosos para criar um olhar cativante. Use sombras de olho coloridas e aplique-as com precisão, seguindo os padrões e detalhes tradicionais da maquiagem indiana”, recomenda.

Experimente delineados exuberantes

“Utilize delineadores em gel ou líquido para criar traços acentuados e dramáticos. Não tenha medo de alongar o delineado além do canto externo dos olhos, criando um efeito elegante e sofisticado”, diz.

Realce as sobrancelhas

“Defina e preencha suas sobrancelhas para um olhar mais dramático e expressivo. Utilize um lápis ou gel para sobrancelhas para preencher falhas e criar uma forma definida que complemente o resto da maquiagem”, afirma.

Finalize com batom ousado

“Escolha um batom de cor intensa, como vermelho, rosa ou coral, para finalizar o look. O batom vermelho é um clássico da maquiagem indiana e adiciona um toque de elegância e sofisticação ao visual”, finaliza.