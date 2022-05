O poder das cores!

Elas são a verdadeira tendência de moda para 2022, seja no verão ou no inverno, os tons vibrantes e pastel serão hit em todas as estações

As cores têm sido pauta em coleções, desfiles e veículos mundo afora! Mas entender o que está por trás da tendência e qual é a melhor forma de utilizá-la, pode ser a melhor opção para quem deseja fazer parte da trend com muita originalidade. Pensando nisso, Fernanda Graneiro, gerente de Imagem e Estilo da Caedu, reuniu dicas incríveis sobre a moda colorida. Confira!

A aposta da temporada de outono-inverno é a utilização de peças coloridas e misturadas à diferentes tons. As cores em alta para o momento são o verde, lilás, roxo, laranja e rosa. Cada uma delas tem um “poder” diferente sobre quem as veste, seja de criar uma sensação ‘energizante’ como o verde ou para transmitir a ‘euforia’ com o roxo. Para ajudar quem quer fazer parte da tendência, a Caedu separou dicas imperdíveis, confira abaixo.

Mix de tendências

Divulgação – Caedu – Foto:

Além das cores, outra tendência em alta no momento são as peças utilitárias. Com mais bolsos e zíperes, além do estilo street, essa opção vem conquistando espaço e é possível aliá-la à diversas trends criando uma composição única. “Misturar as tendências do momento é sempre uma oportunidade bacana para quem é mais fashionista e adora ser reconhecida por seu estilo, por isso, a moda utilitária e a moda colorida casam muito bem! Basta selecionar tons vibrantes ou neon na parte de cima, seja em camisetas, blusas, croppeds ou bodies e apostar em uma bela calça cargo neutra que complementará o look.”, pontua Fernanda.

O poder do rosa



Divulgação – CAedu

As peças em tons de rosa, sejam eles pastel ou vibrantes, já são queridinhas por muita gente! E agora é o momento ideal para apostar na cor. “O rosa é um dos tons principais da tendência das cores e da temporada de outono-inverno, por isso, é a maior aposta de quem quer arrasar nas produções do momento. A dica para quem quer entrar na trend é selecionar uma peça da produção no tom. Uma calça rosa com uma parte de cima mais neutra é uma boa sugestão em um look de trabalho. Já para quem adora a tonalidade em looks completos, o segredo está em utilizar peças mais despojadas como jaquetas e calças em tom pastel, mas num estilo mais ‘street’”, comenta.

Colorida mesmo nos dias frios!





Divulgação – Caedu

Há quem acredite que no inverno é preciso focar apenas em peças neutras. Mas a moda também surpreende quem quer se preparar para o inverno e estar colorida. “Uma grande aposta da temporada são as peças de outono-inverno, a trend promete surpreender muita gente que acredita que a estação apenas combina com tons neutros ou terrosos. Para se preparar para o clima de dias frios, o segredo está em investir nas peças de moletom ou tricôs coloridas. Para quem ainda tem certo ‘receio’, a dica é selecionar peças que mesclam tons coloridos e tons neutros como o branco.”, afirma Fernanda.

Casacos que não podem faltar no guarda-roupas de inverno

O inverno está batendo a porta e é hora de pensar nas produções para enfrentar as temperaturas baixas de maneira aquecida e, claro, com muito estilo e toda elegância que a estação pede. Mas para quem não sabe em que tipo de casaco apostar, Fernanda Graneiro, gerente de Imagem e Estilo da Caedu, marca referência em moda acessível, elencou dicas e sugestões de casacos para harmonizar as produções de diversos momentos, do passeio para cidades de campo, até um dia de trabalho.

Biker! O clássico da moda

Foto: Mesut çiçen – Pexels – Foto:

A moda tem seus clássicos e a jaqueta biker é certamente um item indispensável do guarda-roupas! Combinando com os mais diferentes estilos, esse é o tipo de peça que enriquece a produção. “A jaqueta biker é uma verdadeira queridinha da moda, muita gente adora a peça e por ser um clássico, eleva a produção. Pode ser utilizada em looks casuais, com calças jeans e camisetas, ou até para trazer personalidade ao look de trabalho. Fica muito legal quando combinada com jeans de diferentes lavagens”, afirma Fernanda.

Casual e esportiva!

Foto: Cottonbro – Pexels – Foto:

O ‘street style’ se tornou uma das maiores tendências de 2022 e as peças que fazem parte dessa moda são mais casuais e esportivas. E para o inverno, casacos que sigam essa modelagem são super indicados. “O inverno de quem ama uma produção mais casual e esportiva traz muitas opções incríveis! A maior aposta certamente está nas jaquetas e coletes puffer, que possuem aquele efeito ‘fofinho’ e aquecem muito bem. Também veremos muitas jaquetas com detalhes e recortes em tecido mais leve, que fazem parte de conjuntos.”, aponta Fernanda.

Aconchegante e descolada!

Foto: Divulgação – Foto:

Não há nada melhor do que estar confortável, estilosa e aquecida ao selecionar as produções para os dias frios. Por isso, os cardigãs são perfeitos! “Os cardigãs são peças atemporais, em todos os anos é possível utilizá-los no inverno e garantir uma produção aconchegante e descolada. Esse modelo vai muito bem com peças mais casuais como jeans e camisetas. Sendo perfeitos para aqueles dias mais aconchegantes de frio”, comenta.