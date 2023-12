Natal e Ano Novo com elegância

Veja as tendências de moda para acertar no look para as festas de final de ano

O fim do ano representa novos começos e a moda é a expressão deste momento. Investir em uma nova peça para as festividades é a representação do sentimento de esperança e de preparação para o ciclo que está por vir.

Vestir aquela peça de roupa que está separada no guarda-roupas para momentos especiais ou comprar um novo look para a celebração já é tradição no Natal e Ano Novo. Porém, isso não significa que as tendências de moda para o período não mudam ano a ano.

Shopping Via Direta_Ame Estúdio – Foto: Shopping Via Direta_Ame Estúdio

Os estilos para o Natal são predominantemente o clássico, “data em que as pessoas querem vestir algo mais elegante para marcar o momento em família”, disse a consultora e estrategista de Imagem&Estilo do Shopping Via Direta, Joyce Faria.

A especialista aponta que roupas em laise e linho estão em alta para a data que marca o nascimento do Menino Jesus. São tecidos que proporcionam um ar elegante e de frescor, ideal para o verão. “Peças com toque feito à mão trazem um ar vintage e delicado para o momento e ficam incríveis também”, indicou.

Em relação às cores para a ceia e dia de Natal, Joyce explica que tradicionalmente as pessoas buscam algo que represente a época, como o vermelho e branco. Mas a busca por inovação tem tomado conta, e novas cores estão sendo procuradas para a data.

As apostas tanto para o Natal quanto para o Ano Novo são tons corais, verde, nude, alaranjado e rosa. A cor tendência para o réveillon de 2024 é o Peach Fuzz, um tom de pêssego suave, que irá representar elegância e leveza no momento de se vestir.

No réveillon, as pessoas buscam cores que reflitam e atraiam o que elas mais desejam para o ano – Foto: Shopping Via Direta_Ame Estúdio

Em questão de estilo de roupa para a virada de ano, a consultora aponta que as apostas são sempre looks naturais para quem passa na praia e quer se vestir bem e confortavelmente. O estilo ultra feminino, com toque mais sexy, também é forte para o réveillon. “O uso dos paetês ou metalizados são sempre presentes, dando um toque Glam para a virada”, disse.

O poder das cores. As cores têm o poder de influenciar nas emoções. No réveillon, as pessoas buscam cores que reflitam e atraiam o que elas mais desejam para o ano que está por vir. Joyce Faria aponta que essa ligação com a coloração da roupa é muito forte com a data, mas pode ser usada a favor de quem a veste.

“Na psicologia das cores, assim como o laranja pode comunicar confiança, para algumas belezas pode interferir na comunicação da imagem pessoal, podendo trazer palidez ou cansaço. É interessante pensarmos num todo, nas cores que valorizam a beleza de cada pessoa e aquilo que desejamos comunicar na nossa imagem”, disse.

De acordo com ela, pensando nesse sentido, quando a cor é usada a favor de quem a veste, ela pode trazer mais confiança e aumentar a autoestima. “Investir em autoconhecimento nos faz investir de forma certa”.

Confira o que cada cor atrai no Ano Novo