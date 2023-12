Aprendizados e expectativas na chegada de um novo ano

A proximidade do novo ano traz uma atmosfera de reflexão. Em muitos casos, a avaliação leva à necessidade de reconhecer esforços e conquistas. Em outros, a importância de alterar a rota e seguir com mais cuidado ou dedicação. O LIBERAL circulou pelo Tivoli Shopping abordando pessoas dispostas a compartilharem suas experiências e desejos.

A importância de se dedicar ao trabalho e ir em busca dos objetivos foi a lição aprendida por Hugo Ruffo, de 19 anos, neste ano que se encerra. “Em 2024, vou trabalhar duro para conquistar ainda mais”, contou o morador do bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara, comemorando a compra da moto dos seus sonhos.

Hugo Ruffo, 19 anos – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Não ter medo de mudanças foi o aprendizado citado por Suzana Heloisa Batista, de 53 anos, moradora do Jardim Ipiranga, em Americana. Diante de desafios na vida profissional, ela ressalta a importância de se adaptar – nada de estagnação. “Minha vida teve muitas mudanças e estou adorando isso. Precisamos estar sempre abertos ao que pode acontecer”, comentou ela, que pretende encarar 2024 com a mesma coragem.

Suzana Heloisa Batista, de 53 anos – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Por sua vez, Vanessa dos Santos da Silva, de 41 anos, moradora do bairro Nielsen Ville, também em Americana, aprendeu que a vida está baseada em ciclos que podem demandar esforços diferentes. “Eu precisei parar de trabalhar para cuidar do meu filho de 8 anos. Cuidei, fiquei com ele, me aproximei. Mas agora estou com a expectativa de trabalhar muito”, contou ela, com lágrimas nos olhos.

Vanessa dos Santos da Silva, 41 anos – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Para Igor Vinícius, morador do Parque Zabani, em Santa Bárbara, 2023 foi um ano muito difícil, mas que certamente trouxe evolução. “Não podemos repetir os mesmos erros. Isso cada um de nós vai aprender sozinho. São coisas da vida”, filosofou o jovem de 28 anos.

Igor Vinícius, 28 anos – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Duas entrevistadas disseram que os aprendizados da pandemia da Covid-19 (2020-2022) ainda reverberam em suas vidas. “Aprendemos resiliência, os valores foram reavaliados, as pessoas estão sendo mais empáticas umas com as outras e a vida ainda está tomando outro sentido”, comentou Bruna Martins, de 40 anos.

Bruna Martins, 40 anos – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

“O mundo está carente de amor, com guerras e ódio entre as nações, mas muita coisa vem mudando e, no ano que vem, a expectativa é de mais unidade e crescimento”, completou a moradora do bairro Morada do Sol, em Americana.

Já a Isabela, que não informou seu sobrenome, mas disse ter 26 anos e residir no Parque Residencial Rochelle, em Santa Bárbara, contou ter aproveitado oportunidades de trabalho para se redescobrir profissionalmente. Entretanto, uma lição que ela aprendeu na pandemia e continua levando consigo é dar valor às pessoas certas. “Poder refletir e pensar com quem eu realmente posso contar foi muito significativo. E eu acredito que no ano que vem teremos muitas novidades positivas”, falou.

Isabela, 26 anos – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Por outro lado, Hallana Santos, de 25 anos, moradora do centro de Americana, destaca como aprendizado de 2023 a certeza de que no interior paulista as pessoas têm história, vivências e muito potencial, principalmente nas artes. “Capitais como São Paulo têm muitas opções e culturas, mas precisamos abraçar um pouco mais o lugar de onde viemos. Minha expectativa para 2024, não só para mim, como artista, é sucesso e progresso, com tudo o que isso quer dizer”, disse à reportagem.