Novos hábitos: confira sete metas para conquistar saúde física e mental em 2024

Ter uma vida mais saudável, sentir mais disposição e bem-estar, melhorar a composição física, prevenir ou tratar doenças são desejos de muita gente nesta época propícia para balanços e reflexões. Mas se perder na hora de definir ações realistas e estratégicas para alcançar essas metas é um erro comum.

Pensando nisso, o LIBERAL convidou o médico de família Dreison Iatarola, diretor de Provimento da Saúde da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, a listar ações estratégicas, mas ainda assim simples e realistas, com grande potencial de impacto na saúde e na qualidade de vida – especialmente se forem adotadas em 2024 e além.

Manter a hidratação

Beber água é fundamental para o bom funcionamento do corpo e existem alguns parâmetros sobre o volume diário indicado: acima de 2 litros ou 35 ml por quilo de peso.

“Entretanto, fatores como temperatura e umidade do ambiente, nível de metabolismo, atividade física e tipo da alimentação podem diminuir ou aumentar a quantidade necessária. Um bom parâmetro que pode ser usado é observar a cor da urina, que deve ser amarelo-clara”, orienta Dreison Iatarola.

Fazer pratos coloridos e saudáveis nas refeições

Frutas, verduras, legumes, cereais e proteínas com baixo teor de gordura são importantes fontes de vitaminas e vários outros nutrientes, além de serem ricos em fibras, lembra o médico.

“Não há dúvidas de que uma alimentação natural, saudável e variada é fundamental para a promoção de um organismo mais equilibrado e para a redução do risco de diversas doenças”, alerta ele, que recomenda avaliação por um nutricionista para orientações dietéticas específicas individualizadas.

Diminuir ultraprocessados e açúcares

“Estão, por outro lado, ligados ao aumento de peso e à predisposição de várias condições que causam prejuízo ao organismo. É preciso desembalar menos e descascar mais”, acrescenta o médico.

Fazer atividades aeróbicas e com carga

Segundo o médico da família, ambas as atividades trazem ganhos que se somam, mas são distintas.

“As atividades aeróbicas, como caminhada, corrida ou bicicleta, estão mais relacionadas à melhora da capacidade cardiopulmonar, perda de peso e redução de lípides, enquanto as atividades com carga, como musculação, são fundamentais para o ganho ou manutenção da massa óssea e muscular”, explica.

A prática de atividade física incorporada à rotina é fundamental para garantir mais saúde e bem-estar – Foto: Claudeci Junior_Liberal

A atividade física regular também diminui sintomas em pacientes ansiosos e depressivos, ajuda a reduzir o declínio cognitivo, além de ser fator de proteção contra vários tipos de câncer e doenças cardiovasculares.

A escolha do tipo de atividade deve respeitar a idade, condicionamento físico e presença de comorbidades, mas de forma geral, desde 2020, a OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda entre 150 e 300 minutos semanais de atividade física moderada a vigorosa para os adultos.

Cultivar boas relações

“O ser humano é uma espécie que necessita e se beneficia de uma rede de relacionamentos e apoio bem estruturada. Ter momentos de descontração e poder contar com outras pessoas nas situações de dificuldade gera segurança e, consequentemente, maior estabilidade emocional”, comenta.

Diminuir o consumo de álcool

O médico da família diz que, antigamente, o consumo diário de álcool em pequena quantidade seria benéfico para a saúde, mas estudos recentes mostraram que não existe nível seguro para o seu consumo. “Ou seja, quanto menos, melhor”, resume Iatarola.

Parar de fumar

De acordo com o médico, tanto o álcool quanto o cigarro são fatores de risco importantes para o desenvolvimento de doenças em vários órgãos do corpo, sobretudo problemas cardiovasculares e cânceres.

“É importante enfatizar, sobretudo para os adolescentes e adultos jovens, que os cigarros eletrônicos estão diretamente ligados ao desenvolvimento de graves problemas pulmonares e seu uso deve ser desencorajado”, alerta ainda.

Segundo ele, alguns efeitos benéficos da abstenção do álcool e do cigarro são percebidos imediatamente, como a redução da pressão arterial. Outros aparecem a longo prazo, como redução do colesterol, triglicérides e do risco de câncer.