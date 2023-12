Cardápio com pratos para se deliciar nas festas de fim de ano

Os cardápios recheados de pratos típicos são muito aguardados - Foto: Adobe Stock

Isabella Holouka

região Além da confraternização com familiares e amigos, as ceias de Natal e Ano Novo são oportunidades para aproveitar uma boa comida. Os cardápios recheados de pratos típicos são muito aguardados e deixam saudade quando chegam ao fim. Confira uma seleção de receitas que vão te inspirar na preparação de pratos doces e salgados neste ano!

Arroz integral com cebolas caramelizadas, nozes e damascos

Arroz integral com cebolas caramelizadas, nozes e damascos – Foto: Divulgação

Ingredientes

Arroz

1 xícara de chá de arroz integral (de molho por 6 horas)

2 ½ xícara de chá de água quente

2 dentes de alho socados

2 colheres de sopa de azeite extra virgem

1 colher de chá de sal rosa

Cebolas caramelizadas

1 cebola fatiada em meia lua

1 colher de chá de manteiga

1 colher de chá de néctar de coco ou mel ou calda de tâmaras

Finalização

3 damascos secos cortados em cubinhos

1/4 de xícara de chá e nozes picadas levemente tostadas na frigideira

Modo de preparo

Arroz Aqueça uma panela ao fogo médio, coloque o azeite e refogue o alho. Acrescente o arroz lavado e escorrido, sal rosa e misture até secar um pouco. Despeje a água quente e deixe ferver sem tampar. Quando começar a secar a água, abaixe o fogo e tampe a panela. Marque de 3 a 4 minutos. Misture o arroz e prove. O arroz integral costuma ser mais duro, então coloque mais água até atingir o ponto ideal para você.

Cebolas caramelizadas Aqueça uma frigideira com fogo baixo, coloque a manteiga, néctar de coco e as cebolas e deixe cozinhar até ficarem caramelizadas. As cebolas vão cozinhar lentamente até ficarem douradas, sem fritar. Reserve.

Finalização Em uma travessa de servir, misture o arroz integral cozido com as cebolas caramelizadas, damascos e nozes.

FONTE: Chef Dani Faria Lima, especialista em culinária fit

Pernil ao vinho branco

Ingredientes

1 embalagem de Pernil Sadia descongelado

4 xícaras (chá) de vinho branco

4 colheres (sopa) de Qualy cremosa com sal

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Alecrim a gosto

2 laranjas bahia em rodelas

2 limões siciliano em rodelas

Modo de preparo

Em uma assadeira grande, coloque o Pernil Sadia e regue com o vinho branco e 3 colheres (sopa) de Qualy cremosa. Tempere com sal, pimenta-do-reino e o alecrim. Misture bem e deixe marinando por, no mínimo, 2 horas. Depois de marinado, cubra a assadeira com papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido conforme as instruções da embalagem. Na metade do cozimento, retire o papel alumínio e regue de 15 em 15 minutos com o líquido da assadeira. Caso seque o líquido, complete com mais vinho branco. Enquanto finaliza, coloque 1 colher (sopa) de Qualy cremosa em uma frigideira média e leve ao fogo médio para derreter. Adicione as rodelas de laranja e limões, mais o alecrim, e grelhe até que esteja levemente dourado. Sirva em seguida o pernil assado com as rodelas de laranja e limão siciliano.

FONTE: www.sadia.com.br/receitas

Rabanada com cobertura de frutas

Rabanada com cobertura de frutas – Foto: Adobe Stock

Ingredientes

4 fatias de pão integral

2 ovos

200ml de leite desnatado

1 colher de chá de canela em pó

2 colheres de chá de óleo de coco ou azeite

150g de frutas vermelhas ou apenas morangos

40g de amêndoas ou castanhas

2 colheres de chá de mel

Essência de baunilha ou baunilha fresca (opcional)

Modo de preparo

Bata os ovos, o leite e a canela em pó. Se quiser, adicione baunilha à mistura. Mergulhe as fatias de pão até que fiquem completamente cobertas. Aqueça o óleo de coco ou azeite em uma frigideira. Frite cada lado das fatias de pão em fogo médio por cerca de 4 minutos. Retire do fogo e sirva com cobertura de frutas vermelhas ou morangos, amêndoas ou castanhas e mel.

FONTE: Freeletics Nutrition

Torta de Bacalhau

Ingredientes

Massa da torta

250 gramas de farinha de trigo;

125 gramas de manteiga sem sal;

80gr. ovos;

Pitada de sal.

Recheio

100 gramas de cebola;

1 dente de alho;

20 gramas de azeite;

90 gramas de pimentão vermelho;

90 gramas de pimentão verde;

Salsinha a gosto;

400 gramas de batata monalisa cozida e amassada;

130 gramas de alho-poró;

530 gramas de bacalhau escaldado e desfiado;

150 gramas de creme de leite fresco 35%;

85 gramas de parmesão;

90 gramas de azeitona preta;

Pimenta do reino a gosto;

Sal a gosto.

Modo de preparo

Picar as cebolas, pimentões e azeitonas, batatas e alho poró em cubos pequenos e reservar. Em uma panela, adicione o azeite e refogue as cebolas junto com os alhos e pimentões. Acrescente o bacalhau e refogue por uns 10 minutos. Depois, acrescentar as batatas, azeitonas e salsinha, sal e pimenta. Em seguida, coloque creme de leite e parmesão e mexer até que os ingredientes estejam agregados.

Montagem Acrescente o recheio na massa e cobra com o restante da massa. Pincele gemas com água e asse 160° C por 30 a 40 minutos.

FONTE: Quitanda

Mousse de Maracujá

Mousse de Maracujá – Foto: Divulgação

Ingredientes

1 xícara de chá de castanhas de caju cruas deixadas de molho por 6 horas (lavadas e escorridas)

1 xícara de chá de suco de maracujá (em média 5 unidades)

1/4 de xícara de chá de suco de laranja coado

1/4 de leite de amêndoas ou leite vegetal da sua preferência

2 colheres de sopa de néctar de coco ou calda de tâmaras ou mel

3 colheres de sopa de xylitol

1 pitada de sal

Calda

1 maracujá

1 colher de chá de néctar de coco ou calda de tâmaras ou mel

Modo de preparo

Bata no liquidificador a polpa de 5 maracujás (não acrescente água) e coe bem. Meça 1 xícara de chá deste concentrado e bata com os demais ingredientes até formar um creme bem liso. Coloque em um refratário e leve para gelar por 2 horas. Para a calda, coloque a polpa do maracujá junto com o néctar de coco e deixe apurar por alguns minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e espalhe sobre a mousse.

FONTE: Chef Dani Faria Lima, especialista em culinária fit