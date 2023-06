Moda Inverno 2023 traz tons terrosos e cores muito vivas

A tendência da moda de malharia retilínea, de lã e de couro para o Inverno 2023, atendendo pessoas de todas as idades, esteve reunida nos estandes das principais fábricas do País, em maio, na FEIMI – Feira da Moda Inverno -, em São Paulo, Capital. Os tons terrosos e o colorido vibrante chegam para garantir que o Inverno 2023 no mundo da moda seja sofisticado, como exige a estação, mas, também, alegre e mais “vivo”, de acordo com a aposta do vestuário produzido por grande parte dos mais de 90 grandes fabricantes que participaram do evento.

Os fabricantes chegaram a FEIMI preparados, com centenas de novos modelos para atender toda a família. João Paulo, da Majestosa Tricot, apresentou uma coleção ampla de conjuntos de calça /saia, blusa e casacos. Todos, com fios de alta qualidade para tornar as roupas mais confortáveis. O caramelo e preto estão presentes em sua coleção, assim como o verde-oliva e o destacado verde-limão. Suas peças custam entre R$ 59,90 (blusa regata para usar sob o casaco) até R$ 249,00 (conjunto de casaco e blusa). Os modelos vão do tamanho 36 ao 42 e, alguns, até o 46. Ele também aposta em peças-coringa na cor azul marinho e no xadrez em tons de vermelho.

Maria Laura, da Dokk, também acredita na venda de produtos básicos, como as blusas pretas para uso sob ponchos, jaquetas e casacos. A Dokk traz um mix bem variado de produtos.

Perfect Mens Wear – Foto:

Isabella Rodrigues Bernardi, da Perfect Mens Wear, pioneira em moda masculina de lã, é a fábrica que vestiu, nesta edição, o ator Reynaldo Gianecchini, embaixador do evento. Para a Feira, a empresa preparou tricôs diferenciados, como o que mescla lã batida com couro. A nova coleção também conta com pele persa em xadrez, jaquetas e blusas com capuz. Como outros fabricantes, a Perfect também aposta nos tons terrosos e nos verdes mais fechados (musgo e oliva).

Nathália Docema Couto, da Portal Ticot, foca na moda feminina, a partir dos 30 anos de idade, para oferecer peças mais atemporais de malharia. Tem como diferencial os ponchos e peças bordados a mão.

Portal Ticot – Foto:

Para este inverno, apostou em peças mais sofisticadas e clássicas. Os tons terrosos, nas variações do vermelho – pink e alaranjado -, o azul e o verde fazem parte da sua coleção. “Afinal, este inverno será mais colorido”, informa Nathália, que conta com o trabalho artesanal de bordadeiras – mão de obra cada vez mais rara – para a criação de detalhes inspirados na natureza e desenhados com fios de algodão. Também casaquinhos e casaquetos bordados em pedras (pérolas e/ou coloridas) ou em renda em guipir para serem usados sobre blusas e vestidos. Os tamanhos vão do “P” ao “GG”. Pela qualidade e acabamento em fio, suas peças custam entre R$ 99,00 (blusas básicas, de fio mousse, mais justas ao corpo e para serem usadas sob os casacos) e R$ R$ 290,00 (ponchos bordados)..

Já a Gabriela Morais Tricot se destaca por suas peças mais amplas e muito coloridas. Seus modelos vestem do 36 ao 48 e, alguns, até o 50. No tamanho único, oferece blusas de amplas tramas que parecem ter sido produzidas a mão, de tão elaboradas. Gabriela Morais teve na FEIMI mais de 100 modelos: calças, blusas, casacos e conjuntos. Os preços de suas peças poderão ser encontrados entre R$ 49,90 (cacharrel canelada modal) e R$ 250,00 (conjunto de calça pantalona e blusa de trança no fio modal).

Gabriela Morais Tricot – Foto:

A Will Vest, de Curitiba, trabalha com a linha clássica de casacos de lã. Este ano levará para o público blazers em crepe e poliéster de alfaiataria e casacos sobretudos de lã de carneiro 100% natural. A empresa apresenta de 6 a 7 modelos, com 3 e 4 variedades de cores cada, das clássicas – preto, cinza, bege, cáqui, branco, pérola e bordô -, até as mais vibrantes, como pink e azul royal.

A proprietária da Fofolã, Monica Azevedo Canela, apresentou pelo menos 70 novos modelos, entre blusas, calças, saias, vestidos, cardigans, chales e pashiminas. Seu diferencial são os fios importados que, mais macios, asseguram melhor caimento. Vanea Rosangela Pereira de Godoy, da Imagivan, lançou para este Inverno cores mistas. “Temos desde peças supercoloridas ao terroso e bege, que marcarão a tendência da moda nesta estação. O tricô está super em alta, assim como as blusas maxipull, os casacos e os conjuntos, que já estão vendendo muito. Os ponchos, que sempre e fazem sucesso, é uma peça-chave para as nossas coleções”, explica.

De Guaratuba, no Paraná, Mak Namara Zambolim ofereceu conjunto de moletinho (fios mais leves e refrescantes, com melhor caimento) e vários modelos em suede. Ela aposta em peças coringa, que podem ser usadas em várias combinações e nos tons de verde, caramelo e azul.