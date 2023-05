Moda inverno 2023

Peça clássica do guarda-roupa, tricô volta com tudo, com fios brilhantes, em neon e tons terrosos

Sabe aquele tricô que nunca sai de moda? Agora ele ganhou um toque versátil e está mais estiloso do que nunca! E voltou com materiais elaborados, como lã de caxemira e mohair, que trazem mais elegância à peça.

Em tons neutros e terrosos, como bege, marrom e cinza, além de cores mais vibrantes, como laranja e vermelho e até neon, o tricô deve invadir as vitrines deste inverno.

Foto: Divulgação_Freepik – Foto:

E um dos modelos que estará mais em alta é o oversized, com gola alta e mangas ajustadas. Além de confortável e quentinho, ele possibilita looks que misturam o clássico com o moderno, com um ar mais despojado que pode combinar com um cinto de couro e uma bota de cano longo.

Lãs estão em alta!

Entre as tramas mais utilizados nessa época do ano está a lã natural, uma fibra de origem animal muito utilizada nos países andinos, derivada da pelagem da ovelha, da vicunha, da alpaca, da alpama ou da lhama. .

De acordo com Katia Linden, professora de corte e costura da Novelaria – espaço especializado em artes manuais situado em São Paulo -, entre os fios mais usados nessa época do ano estão o merino ou o mohair, que são encontrados em várias peças de tricô, como casacos, blusas, vestidos, mantas e cachecóis.

“Quanto mais frio, maior a necessidade de isolamento térmico, ou seja, usar peças que ajudem a reter o calor do próprio corpo. No calor, precisamos de peças que ajudem a pele a respirar e também a não reter calor”, disse.

Segundo a especialista, os tecidos e tramas com textura, confortáveis e quentinhos também combinam bem com alfaiataria, xadrezes e também um pouco de brilho!

Fonte: Novelaria, loja exclusiva e altamente especializada em agulhas, lãs e fios para diversos tipos de artes manuais, como tricô, crochê, bordado, macramê e corte e costura. Já se tornou também um ponto turístico de São Paulo, procurada por pessoas apaixonadas por agulhas e fios, com espaço até para seus acompanhantes, que podem tomar uma taça de vinho no belo jardim da loja enquanto aguardam.