Looks em crochê e tricô são curingas e confortáveis para o Inverno

Para quem ama os looks mais quentinhos, confortáveis e estilosos do Inverno, não pode deixar faltar um tricô ou crochê no armário. As roupas handmade ganham novas modelagens, texturas e cores de acordo com a trend do momento.

As peças artesanais são super versáteis, combinando com diferentes propostas e oferecendo detalhes exclusivos. Proporcionam, ainda, um toque e caimento confortável para aquecer e compor produções incríveis. A consultora de Estilo da empresa têxtil Círculo S/A, Simone Scottini, preparou algumas dicas para usar e arrasar com looks de crochê e tricô em diferentes ocasiões e gostos. As peças sugeridas são do Ateliê Círculo.

Vestidos





Uma das grandes apostas para o Inverno são os vestidos de tricô. Eles podem ter modelagens variadas, muitas texturas, são versáteis e confortáveis. “É um item que não pode faltar no seu guarda-roupa. Para deixar o look moderno e clean, é possível brincar com acessórios poderosos, como brincos, pulseiras, bolsas. Já nos pés, arrematar com tênis, botas ou coturnos. Se o dia estiver bem frio, vale colocar uma jaqueta jeans ou couro nos ombros, para atualizar o look”, explica Scottini.

Cardigã







Outra peça que é indispensável para o Inverno é o cardigã. “É o queridinho das trends. Favorece diversos tipos de corpos e possibilita diversas combinações. Use com cinto para marcar a cintura e deixar o visual mais fashion. Já o casual day ganha mais personalidade quando um belo cardigã faz parte do look”, comenta a consultora de estilo.

Blusas









No melhor estilo comfy e super ecléticas estão as blusas de tricô. “Do cropped ao oversized, as blusas podem ser usadas com as diferentes modelagens de calças jeans, leggings, alfaiataria e até mesmo por cima de vestidos longos criando looks incríveis”, pontua Scottini.

Coletes

Seguem super em alta. A diversidade de uso dessa peça faz com que ela seja o item que transita livremente em diversos estilos e compromissos. “Para um visual mais sofisticado, a dica é usar ele sozinho com partes de baixo mais glamourosas e acessórios de impacto. Já em um visual para o ambiente de trabalho, aposte em um modelo com texturas e detalhes mais elaborados, combinando com calças ou saias mais clássicas. E não podemos esquecer do estilo tradicional, usado com uma blusinha básica, que você pode complementar com jeans ou saias mais longas deixando o look elegante e moderno”, orienta a consultora de estilo.

Golas

E para arrematar os looks, nada como uma gola de tricô que dá aquele charme que falta ao look. De diferentes tamanhos, formatos, texturas e cores, é mais um item que não pode faltar no seu armário de Inverno “É para sair do básico e dar aquele toque final às produções. É um acessório indispensável para os dias mais frios, que dá muito estilo e ainda é bem quentinho. Pode ser usado para completar looks casuais e despojados até os mais sociais e formais”, indica Scottini.