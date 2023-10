Looks com bota branca: aprenda a usar o acessório sem erros

Há quem tenha medo de cair no estereótipo de "Paquita", mas o fato é que, quando utilizado com sabedoria, o calçado traz um respiro interessante para o total look

Os looks com bota branca ainda dividem opiniões, embora o calçado esteja em alta há algumas temporadas. Há quem tenha medo de cair no estereótipo de “Paquita”, mas o fato é que, quando utilizado com sabedoria, o calçado traz um respiro interessante para o total look. Para começar, é interessante observar que não é de hoje que essa tendência divide opiniões. Afinal, os looks com bota branca começaram a fazer sucesso nos idos de 1960.

Quem colocou a peça no radar foi a marca Courrèges, comandada pelo estilista francês Andre Courrèges, grande precursor da moda futurista daquela década. Logo após, as botas brancas tiveram seu auge na moda nas décadas de 1960 e 1970, quando ícones como Brigitte Bardot e Jane Birkin as popularizaram no mundo inteiro. Essa época foi marcada por uma atmosfera de ousadia e inovação na moda, e as botas brancas se tornaram símbolos dessa era de liberdade e revolução.

“Hoje em dia, os looks com bota branca ainda transmitem esse clima de modernismo para o look. Com muitos modelos disponíveis, fica ainda mais fácil encontrar aquele calçado perfeito para cada um dos estilos universais. Embora a tendência ainda cause controvérsias, vale lembrar que um acessório tem o poder de transformar o total look. E, quando bem incorporado, ele ajuda a trazer um toque contemporâneo para a produção e por ser uma cor clara, o branco vai bem em todas as estações”, explica Juliana Bacellar, Consultora Master de Imagem e Estilo e CEO da JB Academy (Academia Brasileira de Consultoria de Imagem e Personal Stylist).

A especialista dá dicas para não errar e frisa que na hora de escolher o total look, o que manda é a sua personalidade e estilo pessoal. Por isso, nada de seguir recomendações genéricas. Antes de investir, analise se a tendência cabe ou não no seu universo.

Veja as dicas da especialista:

Como usar looks com bota branca?

“Seja nos tapetes vermelhos ou nas ruas movimentadas das cidades mais cosmopolitas, os looks com bota branca têm se destacado como uma escolha sofisticada e vanguardista para mulheres cheias de estilo. Assim, graças à sua versatilidade e capacidade de transformar qualquer look, as botas brancas conquistaram o coração das fashionistas mais ousadas. E, é claro, e se tornaram uma peça indispensável no guarda-roupa daquelas que amam uma tendência fresquinha”, destaca Bacellar.

Look monocromático ou claro com bota branca:

Para começar, uma combinação à prova de erros. Seja no look monocromático branco ou naquele de tons clarinhos, a bota branca é uma excelente aliada, pois ela não pesa no visual. Desse modo, você pode criar um total look invernal mais fresquinho e elegante, fugindo do óbvio. Com esse truque de estilo, é possível criar looks com bota branca que funcionam até mesmo nos estilos mais tradicionais e elegantes.

Looks com bota branca e vestidos levinhos

Sabe aqueles dias em que você quer equilibrar um vestido bem leve com uma botinha pesada? A bota branca é excelente para isso! O modelo cowboy, por exemplo, fica incrível e bem romântico combinado com vestidos florais de corte evasê, tirando o ar infantil da produção. Já para as mulheres de estilo sensual, uma ideia interessante é explorar a bota branca de cano alto com um vestido tubinho colorido. O resultado é bem moderninho e interessante! Se esfriar, uma jaqueta de tom claro cai muito bem.

Ouse misturar estampas chamativas com bota branca:

Por último, que tal um look criativo misturando estampas retrô ou mais ousadas com uma bota minimalista? Como dito anteriormente, a estética clean e moderna proporcionada pelo calçado trará uma dose de frescor ao seu look, transmitindo uma imagem de sofisticação contemporânea. No entanto, se a ousadia e a originalidade são o que você busca, experimente combinar as botas brancas com cores ultra vibrantes e estampas ousadas. O resultado surpreende positivamente.

“Certamente, os looks com bota branca têm conquistado os corações das fashionistas e se consolidado como uma tendência marcante e versátil na moda atual. Desse modo, combinando uma estética ousada com a capacidade de se adaptar a diversos estilos, essas botas se destacam como um elemento de destaque nos looks contemporâneos. E, como qualquer tendência, a chave do sucesso é saber incorporá-la ao seu estilo individual. Por isso, na dúvida, invista em uma boa consultoria de imagem, um investimento na sua auto-estima, carreira e relações pessoais, que se beneficiam da alta na confiança pessoal”, finaliza Juliana que já já soma mais de 5 mil alunas formadas em sua Academia, e é reconhecida pela Federation of Image Professional International (FIPI), uma das mais importantes Federações de Consultoria de Imagem na Europa.