Jardim vertical, alternativa para se aproximar da natureza e renovar o ambiente

Seja os amantes da natureza ou aqueles que gostam de dar toques especiais aos seus ambientes, é inegável que o jardim vertical já caiu no gosto de muitas pessoas e se tornou um objeto desejado de decoração para o lar.

E não é por menos. A parede verde ou jardim vertical traz não somente a natureza para mais perto, mas também ajuda no isolamento térmico e acústico, diminui as emissões de gás carbono e melhora a qualidade do ar. Além de, claro, deixar o ambiente mais agradável e ser uma ótima alternativa para quem possui pouco espaço, mas que não quer abrir mão de ter plantas em casa.

Apesar do visual bonito, construir um jardim vertical demanda alguns pontos de atenção. A fim de mostrar como fazer isso de forma assertiva, a Telhanorte, pertencente à maior rede de lojas de materiais de construção e decoração do Brasil, separou os principais cuidados na hora de montá-lo.

Escolha as plantas com atenção

O primeiro passo para montar um jardim vertical é escolher as plantas que estarão na composição. Por mais simples que pareça, essa tarefa deve ser realizada com atenção e após muita pesquisa.

É preciso levar em consideração, por exemplo, a necessidade de irrigação de cada espécie, o seu desenvolvimento e adaptação, quanto de luz ela demanda, entre outros aspectos fisiológicos das espécies. Uma observação que é importante ter em mente é considerar sempre montar o espaço com plantas do mesmo tipo ou que demandam cuidados parecidos.

Observe a localização do jardim vertical

Tão importante quanto escolher a espécie ideal, é preciso ter atenção na hora de escolher a localização em que o jardim vertical será instalado. Pode ser mantido sem maiores problemas tanto na área externa, quanto na interna. Contudo, é preciso pensar na posição em que a luz entra no ambiente. Para as plantas crescerem saudáveis e deixarem o jardim vertical com um visual vistoso, é importante que as plantas recebam a luz indicada para a sua espécie.

Além disso, é necessário pensar na umidade do ambiente. Plantas que pedem menos água certamente não gostam de lugares úmidos, como os banheiros. Todas estas escolhas impactam diretamente em como o jardim vertical será composto e no resultado final.

Mas se está buscando inspiração de onde instalá-lo, as salas, varandas e até mesmo os corredores são alternativas mais certeiras. Agora, apostar em jardins verticais em cozinhas e banheiros, por exemplo, são escolhas mais ousadas (e igualmente incríveis) que demandam um pouco mais de planejamento.

Saiba quais são os diferentes tipos de estruturas

É indiscutível que o jardim vertical dá um destaque agradável e instagramável para o ambiente. Mas, para mantê-lo de pé, é primordial pensar na estrutura que será utilizada.

As possibilidades são infinitas, desde estruturas mais baratas e sustentáveis, como os canos PVC e paletes, até às mais rebuscadas, como as de aço.

Independente do modelo escolhido, é preciso pensar em como será feita a manutenção das plantas, ou seja, como será o sistema de irrigação. Uma dica é pesquisar os sistemas automatizados já existentes que auxiliam nesta tarefa e trazem praticidade.

Fique atento às manutenções necessárias

Por fim, mas talvez um dos pontos mais importantes, é preciso verificar quais são as manutenções que a espécie escolhida exige. Precisa ser adubada de quanto em quanto tempo? Qual a periodicidade da poda? Todas estas questões devem ser observadas para que o resultado fique incrível e o jardim vertical se torne um lindo ponto de decoração dos ambientes.

Fonte: Telhanorte Tumelero