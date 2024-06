Hairstylist ensina penteados inspirados na sensação da Netflix: Bridgerton

Para celebrar o lançamento da nova temporada da série de sucesso “Bridgerton”, o embaixador da Cless Cosméticos e hairstylist , Paulo Persil, trouxe o passo a passo de cinco penteados modernos, para você ser completamente invadida pela onda da realeza.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A série, que se passa entre os anos de 1813 e 1827, mostra um período em que a alta sociedade londrina inspirava e influenciava a sociedade, com suas tendências. “Bridgerton” reflete essa fascinação atemporal, mostrando como a influência dos poderosos molda sonhos e comportamentos, tanto no passado quanto no presente, revelando nosso desejo universal de aspiração e melhoria.” Diz Paulo Persil, Embaixador da Cless Cosméticos.

Agora você pode sentar no sofá, pegar pipoca, seus produtos da Cless, dignos da realeza e maratonar a nova temporada, enquanto recria os penteados incríveis do Paulo Persil e se sente parte da família londrina, mais famosa do Brasil, os Bridgertons.

Semi preso em ondas glam

Para o penteado semi preso em ondas glam, um dos mais pedidos atualmente, é importante estruturar o volume. Para isso, a utilização do mousse Charming é fundamental. Primeiramente, faça uma escova levantando a raiz e, em seguida, use um modelador de 25mm para criar as ondas. Para controlar o frizz durante a execução, lubrifique as mãos com a pomada de coco Salon Opus. O penteado é simples: puxe uma mecha do topo para trás e prenda-a, enquanto duas mechas de cada lateral são torcidas e presas no centro, criando um efeito cascata. Durante todo o processo, utilize o spray Charming e finalize com um jato de spray de brilho Eu Amo Charming.

Coque de mechas torcidas

Nada é mais “Bridgerton” do que este coque, que é um sucesso mundial entre debutantes, noivas e amantes de eventos sociais em geral. O resultado final depende do produto utilizado para criar estrutura, sendo a mousse Charming fundamental nesse quesito. Após lavar e secar o cabelo, aplique uma generosa quantidade de mousse Charming e faça uma escova levantando a raiz e modelando as pontas. Durante a execução do penteado, as mechas foram abertas em ziguezague para criar um efeito rasgado, e as mãos foram lubrificadas com óleo de coco Salon Opus. Para ajudar no efeito das mechas torcidas com desenho aparente, use um spray forte Charming para alinhar os fios e ajustar as mechas. Finalize com um jato de spray de brilho Eu Amo Charming para dar um toque de frescor ao penteado.

Semi preso princesa

O penteado semi preso princesa é uma excelente escolha para as discretas que apreciam a simplicidade sem abrir mão do estilo. Para conseguir o efeito das mechas torcidas, a preparação do cabelo foi feita com muito cuidado e produtos adequados. Aplique a Mousse Eu Amo Charming em toda a extensão dos fios para obter um volume discreto e, ao mesmo tempo, estruturar e definir pontas duradouras. Durante o penteado, as mechas foram abertas em ziguezague, torcidas para dentro e presas no centro, com as pontas caindo livremente. A pomada Charming ajuda a eliminar o frizz, enquanto o Spray Charming foi utilizado durante toda a execução do look para criar estrutura e alinhamento duradouro. Para finalizar, um jato de Spray de Brilho Eu Amo Charming deu o toque final, proporcionando um acabamento perfeito.

Coque imperial

As básicas que me perdoem, mas o coque é fundamental e, neste caso, cheio de mechas torcidas para criar um visual mais “Bridgerton” dos dias atuais. O molde das mechas depende do efeito desejado: mais aberto, mais fechado, com menos ou mais volume. Para preparar o cabelo, é simples: faça uma escova básica com a ajuda da mousse Eu Amo Charming. Já para o penteado, comece com um rabo de cavalo como base, e a pomada Charming nas mãos durante toda a execução ajuda a eliminar o frizz. Em seguida, divida o rabo de cavalo em cinco mechas e, com a ajuda de um enchimento de coque, torça e prenda as mechas para criar o efeito imperial. Finalize alinhando todas as mechas com o spray Charming .

Coque rainha

As ondas e volumes vêm e vão a cada temporada, mas de alguma forma, sempre estão presentes em todos os tempos, porque há quem ame penteados expressivos. Para conseguir este volume, é fundamental a utilização de mousse Charming. Para ajudar a criar volume desde a raiz durante a escova, utilize um modelador de 25mm para criar as ondas desejadas. Durante o penteado, certifique-se de que as mãos estejam lubrificadas com óleo de coco Salon Opus. Todas as mechas devem ser penteadas com os dedos, direcionadas para trás e presas com grampos grandes. O spray Charming é essencial para criar um alinhamento perfeito e duradouro. Para finalizar, um jato de Spray de Brilho Eu Amo Charming dará um toque moderno e fresco ao penteado, proporcionando o acabamento perfeito para o visual de uma verdadeira rainha.