Evite o frizz introduzindo 9 hábitos na sua rotina capilar

Já reparou que no inverno aumenta a tendência ao frizz? Isso acontece porque as baixas temperaturas tendem a ressecar mais os cabelos. Quem nunca sofreu com esses fiozinhos que não abaixam por nada que atire a primeira pedra. Para evitar esse grande vilão dos penteados femininos, a embaixadora da GA.MA Italy e hair stylist Brunna Fabrício revela pequenas atitudes que fazem toda a diferença para acabar com o problema

Segundo Brunna, diversos fatores podem contribuir para o surgimento de frizz, além do ressecamento. “O problema também pode ser consequência da queda capilar, quando novos fios estão crescendo. Ou do processo natural de envelhecimento, quando cabelos brancos começam a surgir”, explica a especialista.

Atenção às dicas da hairstylist para acabar de vez com o efeito frizz:

Use o shampoo certo. Pequenas ações durante o banho podem ajudar a eliminar os fiozinhos arrepiados. “Para começar, é importante que o shampoo seja profissional e tenha maior emoliência capilar”, explica Brunna. “Hoje, também, muitos deles já trazem no rótulo a indicação anti-frizz. Esse tipo de produto é ideal, pois protege os fios das agressões externas”, indica ela.

Aguarde o condicionador agir. Conforme a embaixadora da GA.MA Italy, o momento de passar o condicionador também é fundamental. Ela explica que, depois da aplicação, deve-se massagear e pentear os fios com escova ou pente largo, e, depois, deixar o creme agir por cerca de dois minutos antes de enxaguar. Segundo a profissional, é nesse momento que acontece a selagem das fibras capilares, processo que impede a formação de frizz. “Esse é o passo mais importante para evitar que o cabelo fique arrepiado quando estiver seco”, diz ela.

Atenção à hora certa de tirar os nós. Brunna acrescenta, ainda, que uma dica poderosa é não cair na tentação de desembaraçar os fios logo após sair do banho, enquanto eles estão molhados. Ela alerta que esse também é um dos gatilhos para ocasionar o frizz.

Nada de água quente. Um detalhe essencial é lavar os cabelos com a temperatura do chuveiro de morna para fria. “A água quente resseca demais os fios porque abre as escamas, causando o aparecimento do arrepiado”, diz ela. “Já a temperatura da água mais baixa ajuda a selar as cutículas capilares com mais facilidade. Com isso, além de diminuir o frizz, a estratégia também deixa o cabelo macio, evitando o aspecto áspero. ”

Hidrate bem os fios. “A hidratação é perfeita para selar as cutículas capilares e atenuar os fiozinhos levantados”, diz Bruna. “Além disso, ela também é vantajosa porque restaura a umidade dos fios e promove a nutrição do cabelo”, completa. Segundo a hairstylist, a hidratação atua sempre no sentido da prevenção. “Fios mais saudáveis estarão menos suscetíveis a danos causados por fatores externos”, indica ela. Para Brunna, o ideal é hidratar semanalmente no salão. Caso não for possível, fazer em casa durante o banho é também uma boa opção. Ela completa que a prática é tão benéfica que “melhora até a elasticidade dos fios”. “E isso é excelente porque evita a quebra e a queda dos cabelos”, conclui.

Use protetor térmico. A utilização desta categoria de produto antes do secador ajuda a preservar a umidade natural dos cabelos, evitando o ressecamento. “É o mesmo que acontece na questão da pele com o protetor solar: temos de usar”, alerta Brunna. “O protetor térmico protege os cabelos, evitando que o secador e a prancha provoquem ressecamento”. Ela afirma que é preciso aplicar o produto enquanto os fios estão molhados, para que fiquem mais protegidos.

Invista em boas ferramentas para secar e modelar. Os secadores, pranchas e afins equipados com as melhores tecnologias também vão ser decisivos para manter os seus fios assentados e com brilho e maciez. Segunda Brunna, a regra de ouro é escolher ferramentas modernas, com alta emissão de íons negativos, que vão dar uma santa ajuda para eliminar o frizz dos seus cabelos. Ela conta que, de modo geral, a tecnologia Ion Plus possui efeito multiplicador de íons, o que facilita para se obter o liso perfeito e livre de arrepiados por mais tempo. Já a Ceramic Ion, que transmite altas temperaturas de forma rápida e constante, também é ótima para controlar o frizz. “E, ainda, a Ion Tourmaline, da mesma forma, ajuda a reduzir a eletricidade estática e consegue retirar o arrepiado dos fios”.

Finalize a secagem com jato de ar frio. Após usar o secador, finalize a modelagem com o jato de ar frio, que é indicado para retirar o frizz. “O jato de ar frio sela as cutículas e aumenta o brilho e a maciez dos fios, por isso, é super recomendado”, indica Brunna.

Aposte em óleos umectantes e reconstrutoras. Óleos à base de essências naturais ou reconstrutores são ótimos para trazer emoliência, agregando leveza e movimento aos fios, segundo a expert. “A dica é usar de 5 a 10 gotas, ir dormir, e, no dia seguinte, lavar normalmente”, recomenda Brunna. “Outra ótima opção é misturar de cinco a dez gotas na máscara de hidratação e depois aplicá-la”, ensina.