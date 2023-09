Descubra seu estilo e as peças-chave que deve ter no armário

As roupas mudam com o passar dos anos e algumas peças que estão na moda hoje podem ser deixadas de lado após algum tempo, enquanto outras utilizadas em décadas anteriores de repente voltam às ruas e passarelas. Apesar de todas essas mudanças, padrões, inspirações e referências, o universo da moda também está relacionado individualmente a cada pessoa, seu modo de vida e a sua personalidade.

Tradicional, elegante, esportiva, romântica, sexy, criativa ou moderna? São inúmeros os estilos de roupa, acessórios e calçados que existem para compor um armário e eles podem variar no uso dos cortes, peças, cores.

“A roupa comunica quem nós somos. Ao descobrir seu estilo ou estilos, você começa a construir sua imagem, e para isso é necessário que o que você vai vestir seja coerente com o que você é, que respeite sua essência e a vida que você tem”, explica a consultora de imagem e personal stylist Juliana Bacellar.

Bacellar elencou as peças-chave que a mulher deve ter no armário de acordo com seu(s) estilo(s); descubra o que mais se identifica com você.

Tradicional ou clássica

A mulher tradicional gosta de peças que tem bom caimento e a deixam alinhada. Aprecia roupas fluidas e que não marquem seu corpo. Apenas peças de qualidade garantida e comprovada. Cores sólidas, estampas pequenas e discretas. Prefere sempre tecidos nobres como a lã pura, seda crepe e linho.

Algumas peças-chave desse armário são: um vestido preto, uma camisa branca, uma calça jeans escura sem lavagem, um blazer preto, um scarpin preto, um tweed preto, saia abaixo dos joelhos, lenços, joias atemporais, como colar de pérolas, e relógios de qualidade.

Elegante

Dá preferência para linhas cleans, com poucos detalhes e que coordenem entre si. Evita peças que chamem muita atenção. Aprecia itens de boa qualidade e que durem anos. Gosta de corte e caimento perfeitos. Tecidos sofisticados e fluidos, fibras naturais, tradicionais e de qualidade. Opta por cores clássicas, neutras e discretas, além do tom sobre tom. Utiliza joias e semijoias. Gosta de sapatos e bolsas em couro legítimo. Nem de mais, nem de menos. É um estilo perfeito para atividades mais formais e eventos solenes.

Algumas peças-chave desse armário são: Um blazer bege, preto ou marinho, cardigan de tricô ou linha, jaqueta de couro modelo perfecto, echarpes, calça jeans skinny, meia calça fio 60, Trench coat, saia lápis, blusa fluida branca e cinza e blusa de tricô em decote em V.

Esportiva

A mulher esportiva tem a preferência para roupas que não apertam e que sejam confortáveis. Peça com design esportivo, tecidos naturais, duráveis e opacos. Prefere sempre acessórios simples e funcionais. Bolsas e sacolas grandes, detalhes como bolsos, zíperes galões, tênis e sapatos de salto baixo. Utiliza joias, bijuterias pequenas e óculos de sol esportivo. Aprecia cores vivas e tons terrosos. Peças neutras que não chamem tanto a atenção.

Algumas peças-chave desse armário são: jeans tradicional, camiseta branca, cinza ou azul, casaco de náilon, coletes, brinco pequeno de bolinhas ou quadradinhos, tênis para ginástica.

Romântica

A mulher romântica gosta de roupas com formatos e texturas delicadas. Itens com detalhes ricos e esplendorosos, com rendas, laços e fitas. Estampas florais, sutis e com leves contrastes. Design arredondado em sapatos, bolsas e bijuterias. É o famoso estilo princesa ou rococó.

Algumas peças-chave desse armário são: vestido de renda no tom off-white, calça jeans clara, camisa estampada de flores pequenas, cardigan de cor leve, joias ou bijuterias com pedras naturais, pérola ou argola pequena, sapatilha nude.

Sexy

A mulher sexy gosta de estar na última moda e é seguidora de tendências. Aprecia os tecidos que marcam e valorizam suas curvas. Transparências, brilhos e estampas é com ela mesma. Usa e abusa de decotes, fendas e linhas reveladoras. Gosta de cores ousadas e chamativas como vermelho. Usa também muito preto e metalizado. Acessórios que brilham e que dão volume são os queridinhos.

Algumas peças-chave desse armário são: calça montaria de couro, blusa decote em V preta bem justinha, camisa de onça e itens que afinem e marquem a cintura, como vestido estilo bandage preto, sapato vermelho peep toe, sandálias com tiras pretas e bota over knee.

Criativa

A mulher criativa gosta de ousar com combinações improváveis. Aprecia cores fortes, roupas e acessórios com cara de antigos e rústicos ou vintage. Adora misturar tecidos, sempre causando e exagerando o look. Gosta de misturar o antigo e o moderno. As palavras que regem esse estilo são inovação, originalidade e exotismo. A mulher criativa gosta de ver e ser vista. É completamente o contrário da mulher conservadora. Ela não tem medo de errar em nada.

Algumas peças-chave desse armário são: camisa jeans, blusa listrada, saia floral, tênis all star, ankle boots e casacos com cores fortes.

Moderna

A mulher moderna aprecia roupas estruturadas; tudo o que servir para o dia e para a noite. Look versátil da cidade, com cor sólida e luminosa. Gosta do contraste preto e branco, branco e cinza, tons de pó, tecidos com tramas fechadas e bom caimento. Essa mulher gosta de estampas exageradas como grandes poás, geométricas e abstratas.

Gosta de golas trabalhadas e tudo o que trouxer densidade, tais como grandes plataformas e bolsas muito grandes e coloridas. Adoram couro e os acessórios maxis. As palavras que regem esse estilo são modernidade, sofisticação e firmeza.

Algumas peças-chave desse armário são: blazer branco, saia de couro preta, camisa estampada de preto e branco, ankle boot, maxis colares, echarpes coloridas, calça de couro, calça de alfaiataria estampada e cintos para valorizar a cintura.