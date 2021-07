Confira sugestões de presentes para o Dia dos Pais

No próximo 8 de agosto é dia de celebrarmos o Dia dos Pais. Conhecido por muito filhos como super-herói, o pai pode ser de sangue ou pai por amor. Como forma de agradecimento ao cuidado, proteção e carinho, o Mais Estilo garimpou diversas lojas de Americana e região e separou presentes que prometem derreter o coração dos papais.

Vai um cafézinho? – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal

Para os pais que não dispensam um cafezinho, a sugestão da Zanini é a cafeteira com display touch screen da marca 3 Corações. Com o valor de R$ 359,00 ela aceita cápsulas para todos os tipos de cafés, cappuccinos, chocolates e chás. WhatsApp: (19) 99349-2930.

Kit churrasco – Foto: Divulgação

Sempre criativa, a sugestão de presentes da loja Imaginarium é um kit de churrasco que vem com avental, dois espetos, dois tipos de facas, um garfo e uma luva térmica. O presente custa R$ 159,90. WhatsApp: (19) 99775-7230.

Sempre elegante – Foto: Divulgação

Para os pais que gostam de vestir uma polo, a loja Black Rose sugere como presente uma blusa piquet da marca Ellus. Os tamanhos vão do P ao XXG pelo valor de R$ 149,90 (à vista). WhatsApp: (19) 99887-8164.

Kit caneta e agenda

Para aquele pais que gostam de papelaria, a dica da Promaq é kit de caneta e agenda. As canetas têm valores que começam a partir de R$ 4,50 e vão até R$ 29,90 e a agenda custa R$ 33,35. WhatsApp: (19) 98929-7060.

Elegância dos pés à cabeça – Foto: Divulgação

A Angelo Verti sugere o look completo como presente para este Dia dos Pais. Blazer R$ 599,90, camiseta R$ 69,90, calça R$ 239,90 e sapato R$ 479,90, todos os itens disponíveis em vários tamanhos. WhatsApp: (19) 97408-9408.

Óculos de sol

Muita elegância com o óculos de sol da Exótica. A lente do acessório é polarizada, com proteção UVA e UVB e armação extremamente leve. O valor do óculos da marca própria da loja é de R$ 287,10, valor especial para a data comemorativa. WhatsApp: (19) 7162-0494.

Pais tecnológicos

Com a tecnologia bluetooth, o seu pai conecta o telefone no aparelho de som e pode atender chamadas telefônicas, além de curtir um som pelos aplicativos de músicas do smartphone. O aparelho é da marca Positron. WhatsApp: (19) 19 99813-4260.

Para quem aprecia culinária – Foto: Divulgação

O Pantanal Restaurante, em Santa Bárbara d’Oeste, sugere o prato Camarões Crocantes, servido com arroz cremoso (creme de leite, salsa e parmesão) e crocante de cebola. Ele serve duas pessoas e o valor é R$ 110,00. WhatsApp: (19) 99578-6054.

Kit furadeira – Foto: Divulgação

A sugestão da loja Luitex para o presente de Dia dos Pais é um kit furadeira com parafusadeira GSB 120-LI e chave de impacto GDR 120-LI BIV da Bosch. O valor do kit é R$ 899,00, ou em 10x de R$ 99,90. WhatsApp: (19) 99803-5663.

Mocassim em várias cores – Foto: Divulgação

Sempre uma boa opção, o mocassim da Freeway é a sugestão da loja Cristiantex. O sapato está disponível em diversas cores e nos tamanhos 37 ao 44. Ele pode ser usado com calça e até mesmo bermudas. WhatsApp: (19) 99215-8463.

Conjunto de banquetas – Foto: Divulgação

A sugestão da Ousadia de Madeira é conjunto de banquetas para deixar o cantinho favorito do seu pai ainda mais especial. As três peças estão por R$ 1.100,00 e o pagamento poderá ser feito em até 10 vezes. WhatsApp: (19) 98829-3105.

Relógio e pulseira – Foto: Divulgação

Relógio Armani Exchange e pulseira de ouro (18K) são as sugestões da relojoaria La Salete. O valor do relógio é R$ 2.090,00 e, a pulseira, R$ 2.790,00. WhatsApp: (19) 3458-2117.