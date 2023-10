Compras de roupas on-line: consultora de estilo ensina segredos para não errar

Por causa da facilidade e do aumento de opções disponíveis a um clique, as compras on-line caíram no gosto dos brasileiros, principalmente após a pandemia do coronavírus, quando quem ainda tinha receio sobre essa modalidade de moda precisou se acostumar com as novas ofertas de consumo. Segundo levantamento feito no ano passado pela Octadesk em parceria com a Opinion Box, 61% dos consumidores compravam mais pela internet do que em lojas físicas e as roupas representavam 60% das últimas aquisições feitas nos últimos 12 meses.

Porém, apesar da facilidade para realizar a compra, nem sempre o produto vem de acordo com a expectativa do cliente. E, em relação às roupas, a consultora de imagem e estilo, Fernanda Moraes, explica que é preciso estar atento para garantir a qualidade das peças. “As compras on-line merecem atenção dobrada. Por causa da facilidade quando comparada à compra presencial, acabamos por deixar alguns detalhes imprescindíveis de lado. Mas com uma boa orientação é possível conseguir boas aquisições pela internet”, afirma.

Segundo Fernanda, o primeiro ponto importante é conhecer a loja e saber de quem estamos comprando. Um dos sinais que a página é confiável é o cadeado na barra de endereço, o que significa que a página é segura, verificada e preserva os dados do consumidor. As avaliações disponíveis sobre a marca e os seus produtos também é algo a se observar antes da compra. Outro fator é estar atenta às políticas de trocas e devoluções, já que nas compras em lojas físicas não temos tanto o hábito da troca, mas pela internet é preciso normalizar essa prática.

“O consumidor digital precisa ser um pouco detetive na hora da compra e olhar todos os detalhes e pistas de que aquela roupa é a certa para você. Ficar atento às medidas da peça e comparar com as suas, ler a descrição da peça – assim como a composição dos tecidos e, por último, olhar todas as fotos, utilizar o zoom e analisar vídeos para não deixar dúvidas sobre como é a peça que está comprando. A vantagem é que podemos ter acesso a marcas de boa qualidade, que mantêm promoções por mais tempo em seus sites e o proporciona bons ‘achados’”, avalia Fernanda.

Compra on-line e consumismo

Segundo dados da Visa Consulting & Analytics, em 2022, o segmento de vestuário contou com crescimento acima de 16% em transações online. Ou seja, comprar roupas pela internet é muito mais comum do que parece. Isso significa que mais pessoas estão usando o cartão de crédito, ou se endividando para comprar roupas. Para Fernanda, esse incentivo ao consumo é a evolução esperada do mercado de moda, que permite comprar peças do mundo todo do nosso sofá.

“Antes comprávamos o tecido e mandávamos fazer, com um tempo de gestão. Depois, vieram as lojas com peças prontas e exclusivas, mas ainda assim restritas. Logo depois, tudo caminhou rápido, com lojas de departamento, grandes shoppings, internet e, se você não estiver consciente do que precisa e o que combina de fato com a sua rotina e gosto, essa facilidade é um escape fácil de consumismo”, explica a especialista.

O que fazer ao comprar na internet

Utilize sempre sites confiáveis – se possível de marcas que já compra em lojas físicas;

Avalie a estética e a organização do site, como apresenta os produtos, qualidade das fotos e dos textos das legendas e o cuidado geral com informações;

Leia a composição dos tecidos e, em caso de dúvidas, utilize ferramentas de busca;

Observe como a roupa está vestindo a modelo, se algo aparece fora do lugar;

Tenha em mãos suas medidas de busto, cintura e quadril (meça com fita métrica);

Observe os pontos de acabamentos: barra, zíper, botões, bolsos e a qualidade da costura.

O que não fazer ao comprar na internet