Como usar quadros na decoração com estilo e elegância

Os quadros podem mudar a decoração do ambiente, dando adeus às paredes vazias e monótonas. São inúmeras opções e particularidades, indo do clássico ao moderno, das paisagens às concepções geométricas. Para auxiliar os consumidores na escolha, Lívia Chervezan, coordenadora de mercado de decoração da Telhanorte, destaca alguns truques para repaginar a casa com os quadros decorativos de forma prática e criativa.

Estilo e harmonização

Os quadros são alternativas versáteis para dar um up nos cômodos. Mas, na hora de escolher as peças, analise o ambiente como um todo e aposte em produtos que harmonizem com o restante da decoração. “Se o ambiente for clássico, peças cleans ou com estampas florais são uma boa escolha, por exemplo. Para ambientes modernos, é possível investir nos objetos preto e branco ou comdesenhos geométricos. Já para quem é adepto ao estilo tropical chic, quadros coloridos ou com estampas divertidas caem como uma luva”, conta a coordenadora.

Quadros por toda casa

O recurso pode ser usado em todos os ambientes: salas, quartos, banheiros e até o cantinho embaixo da escada. Os corredores são uma ótima opção, porque, como normalmente esse cômodo não conta com móveis, os quadros são excelentes para imprimir personalidade sem atrapalhar a circulação.

Sem furos nas paredes

No mercado existem inúmeras opções de fitas colantes que evitam os furos na parede. Por outro lado, apoiar os quadros em móveis, pisos ou prateleiras também possibilita uma composição diferente e ao mesmo tempo sofisticada.

Altura ideal

Pendure os quadros na parede a 1,60m do chão até o centro da peça. Esta medida permite que a maioria das pessoas possa observar a obra de maneira confortável.

Gallerywall

A mescla de quadros com tamanhos e molduras diferentes deixa os ambientes mais interessantes. Não existem regras na hora de pendurar as peças, mas para conseguir um bom efeito, o ideal é que os produtos estejam alinhados pelo centro. “Dessa forma, mesmo que apresentem tamanhos diferentes, é possível pendurá-los de maneira proporcional. Se os quadros possuem as mesmas dimensões e são todos verticais ou horizontais, a dica é simples, coloque-os lado a lado”, explica a coordenadora.