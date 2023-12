Como usar jeans em dias quentes

Desde que foi criado – em 1972 – o jeans se reinventa a cada nova temporada. E se antigamente ele era visto apenas no vestuário masculino, hoje ele domina as vitrines com diversas opções para as mulheres, que vão além da básica “calça jeans”.



Para Indira Magalhães, Coordenadora de estilo da Caedu, varejista em moda acessível, o tecido é o mais democrático de todos os tempos. “A moda sempre está se inovando e o jeans, devido a sua versatilidade, é um dos tecidos que consegue acompanhar todas as novas trends fashions que surgem. Não é à toa que a cada nova temporada, ele aparece em uma nova versão”, compartilha.

A coordenadora ainda reforça que, como atualmente o jeans conta com uma nova roupagem, peças neste material se tornam sinônimo de estilo e referência da moda. “Mesmo tendo as calças como seu “carro-chefe”, já é possível ver saias, minis e longas, assim como vestidos e croppeds, nos mais diversificados looks”, comenta.

Pensando nisso, Indira trouxe dicas de como escolher uma peça jeans para arrasar nos looks de primavera-verão. Confira!

Um pouco acima do calcanhar, por favor!?







Para enfrentar a alta temperatura dos dias mais quentes do ano, roupas frescas e confortáveis, e que permitem a pele a mostra, não podem faltar. Por isso, nada melhor do que apostar nos vários tamanhos de saias! “Para o verão, apostar na modelagem midi, marcado pelo comprimento entre o calcanhar e o joelho, é uma ótima opção para quem deseja looks mais fashionistas. Para equilibrar o look, tops faixas e um bom tênis ou rasteirinhas são sempre uma opção, mas, para quem prefere algo mais clássico, camisetas ou regatas lisas, junto do salto alto, trazem um bom resultado também”, comenta Indira.

Mas ela reforça que as queridinhas minissaias continuam bombando. “Para quem ainda tem receio em usar o tamanho midi ou simplesmente prefere peças mais curtas, a minissaia é sempre uma opção válida. Esse corte pode ser usado em produções mais jovens com camisetas mais compridas e até coturno para dias mais amenos ou de chuva”, diz.

Modelagens diversificadas

Nem só de calças e saias o jeans é feito! Em dias quentes que tal uma opção mais fluida? “Cada vez mais os vestidos, longos ou curtos, vem se popularizando. Com modelagens mais amplas, eles são perfeitos para garantir um ar descontraído, mas sem perder a formalidade para um dia de trabalho!”, reforça.

Ela ainda amplia as opções: “Para eventos noturnos, o cropped em jeans, com um formato mais estruturado, é uma ótima opção para trazer diversidade ao look e surpreender na combinação final”.

Lavagens claras

Apesar de ser reconhecido pelas suas diversas lavagens em azul, o jeans pode ser encontrado em outras cores. E, durante a primavera- verão, as versões em branco se destacam. “Sendo uma cor clean, para quem tem um estilo mais moderno, vale apostar em um body cavado combinado com tênis. Já para as mais clássicas, regatas de cetim ou batas mais larguinhas se harmonizam com rasteirinhas e com uma wide leg destroyed, indica Indira.

Calças mais larguinhas

Para quem não abre mão de usar calças no dia a dia, durante os dias quentes vale usar e abusar das modelagens mais largas. “Wide legs, capris e mom jeans, são as escolhas mais certeiras para um dia mais dinâmico e que necessite de um look prático. Para trazer equilíbrio ao look, e é claro, não passar calor, é importante ter recortes mais frescos na parte de cima, como regatas”, finaliza.