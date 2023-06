Combinar look com tênis correto! Saiba como

Diferente do que alguns podem pensar, um calçado tem o poder de elevar o seu look, ou arruiná-lo completamente. Se você escolher errado, ele pode acabar com a sua produção. Por estar muito relacionado ao conforto e a casualidade, o tênis deixa muitas mulheres em dúvida: é possível se vestir de uma forma elegante mesmo usando tênis?

De acordo com a consultora de imagem e influencer Jenniffer Thalía, esse calçado pode sim compor um visual moderno e elegante, desde que a pessoa saiba como combiná-lo com o restante do look. Confira algumas dicas que a especialista separou para você!

Escolha um modelo discreto: não abuse! Por isso, opte por cores neutras, de couro, sem muitos detalhes e sem muita informação. “Eu sempre indico um tênis branco, porque ele vai combinar com tudo”, explica Jenniffer.

Evite usar tênis esportivos: Porque eles vão deixar o seu look despojado demais. Você vai pra academia? Vai correr no parque? Tudo certo! Mas se você não for fazer exercícios, deixe esse tênis esportivo guardadinho..

Combine o tênis com peças mais arrumadas: com peças certas, com certeza o seu tênis vai ser um ponto a mais no seu look. Combine com um blazer, camisa, uma calça de alfaiataria ou saia lápis. “Mesmo que você esteja de calça jeans e tênis, se você estiver usando uma camisa ou um blazer, o seu look vai ficar mais arrumado”, detalha a consultora de imagem.

Use meias curtas! Em situações de prática de esportes, como skate, a meia alta com tênis pode até favorecer. Contudo, o visual que estamos buscando não é esse. Para poder combinar o seu tênis a um estilo mais elegante, o ideal é que a meia não apareça.

Com saias e vestidos? Sim! A combinação do tênis com saia ou vestido vai deixar o seu look mais descontraído e moderno.

Ah, mais uma dica importante: seu tênis precisa estar limpo e bem conservado. Pode parecer algo óbvio, mas é preciso ser pontuado. Não adianta pensar em modelos, combinações ou ideias de moda, se o seu tênis está sujo ou desgastado. A beleza não está apenas na composição, mas também nos pequenos detalhes.