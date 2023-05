Coleção primavera/verão 23/24 em feira de moda

É no Verão que tudo acontece! É com esta premissa que a Piccadilly lança a coleção Summer Memories, Primavera/Verão 23/24, durante a SICC – Salão Internacional do Couro e do Calçado, principal feira de moda da temporada de calor do setor calçadista. Os lançamentos vem com o propósito de incentivar as mulheres a viverem o melhor que a estação tem a oferecer, criando e recriando memórias, de uma maneira confortável e cheia de estilo.

E para que as mulheres possam ter momentos inesquecíveis, a coleção está marcada por lançamentos que carregam tendências, tecnologias, conforto e bem-estar. “São nossos pés que nos ajudam a ir para onde quisermos, eles são os protagonistas de qualquer caminhada. Por isso, ao criar a coleção, quisemos resgatar grandes tendências que estarão em alta neste verão, aliadas ao conforto da Piccadilly, para trazer um verão inesquecível para as nossas consumidoras”, comenta Ana Carolina Grings, vice-presidente e diretora de produto da empresa.

“A coleção traz calçados para diferentes momentos e propostas, seja para uma festa, uma caminhada na orla da praia, um happy hour com as amigas. São opções que oferecem tendências, cores que ‘conversam’ com a estação e tecnologias que garantem o conforto necessário para qualquer programação”, complementa.

Mocassim









Na coleção Primavera/Verão, o mocassim segue como protagonista, desta vez com um design contemporâneo e cheio de personalidade. Fiel a sua base clássica, os novos calçados veem com cores marcantes e texturas diferenciadas, com o propósito de imprimir toda a leveza das estações mais quentes do ano.

Sapatilhas bailarina







sapatilha

Inspiradas no balletcore, tendência que marcou desfiles de grifes pelo mundo e se estendeu ao estilo urbano, as sapatilhas bailarina também marcam presença na nova coleção. Os modelos trazem detalhes clássicos, delicados e românticos, que possuem ligação direta com o balé, e podem ser usados nas mais variadas combinações de looks.

Jeans

Outra tendência que marcará a nova coleção da marca é o jeans. São opções, como sandálias, tênis e sapatos de salto, que trazem toda a pegada fashion que a estampa proporciona. Entre os lançamentos, também estão os calçados slingback, modelo clássico e sofisticado, que na coleção apresentará design repaginado, com variações de bicos, tamanhos de saltos e maior opções de cores, mesclando o retrô com o contemporâneo.

Estilo Urbano









Claro que eles não poderiam faltar, os tênis! Destaques em mais uma temporada de moda, o calçado no Estilo Urbano, que traz uma pegada mais esportiva, virá com muita força na coleção. São vários modelos e cores para quem deseja versatilidade para as mais diversas combinações.

Coleção Celebrar









Com calçados clássicos e elegantes, que criam harmonia e charme aos looks de ocasiões especiais, a Piccadilly traz novos modelos para a coleção Celebrar. São opções de sandálias, rasteiras e sapatos de alto, em tons clássicos, como o preto, branco, prata, dourado e rosê, com brilho na medida certa, para quem deseja brilhar em situações como casamentos, festas e formaturas.

Tecnologias que imprimem conforto









Seguindo com sua principal proposta, que é levar conforto para a caminhada de todas as mulheres, a Piccadilly reforça na coleção Summer Memories produtos que trazerem o Calce Perfeito, além das tecnologias exclusivas da marca, que levam bem-estar para os pés.

Destaque para a linha Piccadilly Maxi, única do Brasil certificada na Anvisa e capaz de estimular a circulação sanguínea, prevenir varizes, aliviar dores e muito mais. Nesta coleção, há opções que agregam a um visual elegante, charmoso e atemporal. E a linha Energy, tênis que possuem exclusivo sistema de imãs, que fica embutido na sola, na região do calcanhar, que emite uma vibração relaxante durante a caminhada, absorvendo até 87% do impacto de cada passo e prevenindo dores nas articulações dos joelhos, além relaxamento para as pernas e pés.