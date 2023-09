Chinelo nuvem: a tendência do verão 2023

O calor do verão traz consigo mais do que apenas dias ensolarados e temperaturas elevadas, é também a temporada que se renova, trazendo novidades que surpreendem e encantam os amantes do estilo. E neste ano, a tendência que tem dominado o verão da Europa também promete dominar as ruas e areias do Brasil com o seu charme e conforto: o chinelo nuvem.

As sandálias têm conquistado o coração de celebridades, fashionistas e seguidores de trends de moda no Tik Tok, e não é difícil entender o porquê. O nome, por si só, evoca imagens de leveza e conforto, e é exatamente o que esse calçado proporciona aos pés em dias quentes.

O PooFy Mule chegou ao cenário fashion como uma verdadeira revolução no quesito bem-estar e estilo. Ele é confeccionado em EVA, um material inovador conhecido por sua maciez e leveza, que oferece uma caminhada suave e uma sensação de flutuação. O lançamento do novo modelo da Usaflex, segue o padrão da marca de aliar bem-estar e estilo em seus calçados.

Esse modelo formato mule se destaca por seu design e tecnologia inovadores, como o cabedal perfurado, que não apenas adicionam um toque estético contemporâneo, mas também garantem a comodidade térmica em dias mais quentes. Além disso, a já mencionada maciez e leveza do EVA acrescentam conforto ao calçado, tornando-o perfeito para desfrutar da temporada de primavera e verão de 2023 com toda comodidade.

As cores da nova coleção atendem às tendências das estações com tons pastéis rosados como o Coral e o Rosa Chá. Segundo a gerente de estilo da marca, Lethycia Schutler Bodan, essas tonalidades trazem uma dose extra de charme e feminilidade ao Poofy Mule, tornando-o opções perfeitas para looks descontraídos e cheios de personalidades. Para aqueles que buscam sofisticação, as tonalidades Linho e Lótus são as escolhas perfeitas. Essas cores oferecem classe e versatilidade, tornando o modelo ideal para complementar looks em diversas ocasiões, desde um passeio no parque até um evento mais requintado.

Fonte: Usaflex