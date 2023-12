Calças cargo: o renascimento da versatilidade

Tendência ressurge com vigor e se torna uma peça indispensável no guarda-roupa contemporâneo

As calças cargo estão de volta com força total e são uma peça essencial para qualquer guarda-roupa moderno. A consultora de moda, Camila Cavalcante, fundadora da Escola de Moda Cá Cavalcante, explora as calças cargo, sua origem, combinações de cores e como incorporá-las em diferentes looks e estilos.

Confira as origens, curiosidades e segredos para incorporar essas peças em diferentes looks e estilos – Foto: Wan Mohammad-Aliff_Pexels

Essa peça de roupa possui uma história surpreendente. Criadas pelas necessidades práticas do campo de batalha durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados precisavam de roupas duráveis e funcionais que permitissem transportar equipamentos essenciais de maneira eficiente. Foi então que as calças cargo entraram em cena, projetadas com bolsos espaçosos nas laterais das pernas, permitindo que os guerrilheiros transportassem munições, mapas e outros itens essenciais.

Essas calças funcionais rapidamente se tornaram populares entre os civis após a guerra, graças à sua utilidade evidente. Ao longo das décadas, elas passaram por diversas transformações. Os anos 90, por exemplo, viram o auge das calças cargo em suas versões mais largas e adornadas, muitas vezes associadas à cultura hip-hop. “Uma característica marcante são os bolsos extraplantados nas laterais das pernas. Esses compartimentos não apenas adicionam um toque estiloso, mas também são incrivelmente práticos para armazenar itens essenciais”, explica a consultora.

Além de seu contexto histórico, essa peça de roupa não se limita apenas ao algodão; elas vêm em uma gama de materiais, incluindo denim, lona e até mesmo tecidos mais leves para o verão. Além dos muitos tecidos, é possível encontrá-las em uma variedade de cores e estampas. Uma escolha atemporal de tom é o verde oliva, uma cor versátil que combina bem com tons neutros, como branco, preto e cinza.

A calça cargo possibilita uma série de estilos, desde um look mais casual até o mais elegante.

Camila traz alguns conceitos de combinações para que não haja erro na hora de utilizar essa peça de roupa tão versátil.

Estilo casual

Para quem busca um visual mais prático e confortável, uma camiseta básica branca e tênis brancos basta para criar um visual descontraído e estiloso. Para um toque a mais de estilo adicione uma jaqueta jeans ou uma parka.

Estilo sensual

Para um visual mais feminino combine a calça cargo com uma blusa cropped e um salto. A calça cargo contrasta com blusas sensuais, equilibra a descontração da calça com a sensualidade das blusas e sandália de salto.

Toque elegante

Surpreendentemente, as calças cargo também podem ser incorporadas a um look mais elegante. Combine-as com um blazer é um sapato mais social como scarpin ou mocassim, unindo o estilo descontraído dos bolsos extras com a sofisticação e elegância dos cortes e tecidos refinados.

“As calças cargo são mais do que apenas uma peça de roupa; elas são um símbolo da evolução da moda e da funcionalidade. Sua história rica e capacidade de se adaptar a uma variedade de estilos a tornam uma escolha atemporal para quem busca versatilidade e estilo. Seja você um entusiasta da moda ou alguém que aprecia a praticidade no dia a dia, as calças cargo são uma escolha inteligente e estilosa para todas as ocasiões”, explica Camila Cavalcante.