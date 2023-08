Moda e Estilo Cachecol é detalhe que faz a diferença para compor um look de estilo no inverno

Consultora de moda e criadora da Escola de Moda Cá Cavalcante, Camila Cavalcante, oferece quatro truques de estilo com cachecol para deixar qualquer mulher empoderada e elegante

Para driblar o frio típico de inverno, costumamos abusar de vestimentas mais grossas e pesadas como blusas de lã e casacos. Se as temperaturas forem baixas como as dos últimos dias, usar acessórios como gorros e cachecóis nunca será considerado um exagero.

Muitos acreditam, com alguma dose de razão, que é mais difícil ficar elegante na estação mais fria do ano, afinal a tendência é que camadas e mais camadas de roupa se acumulem sobre o corpo, o que, raramente, resulta em um estilo harmonioso. Consultora de moda e criadora da Escola de Moda Cá Cavalcante, Camila Cavalcante, ressalta que é possível sim ficar estilosa no frio, sendo preciso, contudo, prestar atenção nos detalhes, pois é lá que mora o estilo.

De acordo com Camila, por exemplo, um detalhe que faz toda a diferença e que ainda deixa qualquer um bem quentinho é o cachecol. Mas é preciso saber usá-lo, para que ele faça diferença. Abaixo, a criadora da Escola de Moda Cá Cavalcante oferece quatro truques de estilo com o cachecol:

1 – Usar o cachecol como ponto de cor em looks neutros – Uma pessoa que escolhe como peça de roupa uma calça jeans clara e um casaco azul petróleo, irá fazer seu look brilhar (e se tornar um pouco mais leve) com um simples cachecol vermelho envolto ao pescoço.

2 – Usar o cachecol fazendo harmonia de cores com o restante do look – O cachecol pode ser uma peça importante para dar continuidade a combinação de cores das peças de roupa. Então, se uma pessoa decide usar um sapato branco, uma calça amarela e um moletom marrom claro, um cachecol com a cor verde será uma consequência lógica deste traje.

3 – Usar cachecol como ponto de estampa ou fazendo mix de estampas – Em um look com trajes lisos, um cachecol estampado em volta do pescoço e sobre os ombros pode trazer o diferencial de estilo que a pessoa necessita para se sentir mais bonita e confiante. Se a camisa é estampada (listrada, por exemplo), um cachecol com cores e estampas distintas fornece o destaque que o visual precisa, sem se tornar uma “salada” visual.

4 – Usar o cachecol com diferentes tipos de amarrações utilizando cintos e faixas – Além das cores e estampas que encorpam qualquer visual, os cachecóis permitem, por meio de suas amarrações, a composição de looks refinados. E essas amarrações, sendo bem combinadas com cintos e faixas, dão à pessoa uma sensação de empoderamento e elegância. Também por essa versatilidade, cachecóis são considerados acessórios de grande valia na moda.