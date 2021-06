Botas saem do armário para a temporada de Inverno

Queridinhas do Inverno, as botas são a maior aposta de quem deseja compor looks quentinhos, confortáveis e versáteis. Entre diversos modelos, como botas de cano curto, cano longo, com ou sem salto ou até mesmo coturnos, Karen Furtado, consultora de imagem e estilo, parceira da Piccadilly, pontua a melhor forma de usar o calçado para enaltecer toda a produção e valorizar o corpo.

“Há muitas opções de botas no mercado, então dá pra criar produções variadas de acordo com a proposta que se quer passar. Para mulheres mais sensuais, por exemplo, botas de cano alto são as ideais; já para aquelas que desejam alongar a silhueta, vale apostar em modelos de cano curto. E para quem não possui variações do calçado, um único modelo consegue produzir diferente propostas de look”, comenta Karen.

A seguir, a stylist dá dicas de como usar os mais variados modelos de botas, de acordo com o estilo de cada mulher!

Cano curto – Foto: Piccadilly / Divulgação

Bota de cano curto: perfeitas para alongar a silhueta

De acordo com Karen, as botas de cano curto são, em geral, as favoritas de quem procura um visual mais alongado e confortável. “Perfeitas para o dia a dia, quando combinadas com calças longas em looks monocromáticos – tons de preto, cinza, nude e marrom funcionam super bem – causam a impressão de alongamento da silhueta, perfeito para as baixinhas”, aconselha. A stylist ainda conta que a bota de cano curto cai super bem para aqueles dias de meia estação, compondo looks cools e românticos. “Vestidos longos ou até o joelho, com bota cano curto e uma jaquetinha por cima, compõem uma proposta de look mais romântico, ideal para as mulheres que possuem um estilo mais delicado. Já para quem busca algo mais moderno, dobrar a barra da calça jeans, além de ajudar no alongamento da silhueta, imprimirá um ‘ar’ cool à produção”, comenta.

Bota com salto – Foto: Piccadilly / Divulgação

Bora com salto: looks sensuais e confortáveis

Para as mulheres que amam um visual que une elegância e sensualidade, botas de salto são um must-have! “Esse modelo de bota é perfeito para compor looks para diferentes momentos, como uma ida ao shopping, um jantar romântico ou mesmo para dar um up no visual e sair da rotina, variando entre salto fino, salto grosso ou em bloco”, conta Karen. A bota de salto deve ser evitada com peças muito justas ao corpo ou curtas demais, para o look não ficar over. “Como o salto é mais sensual, é preciso balancear o look. Uma roupa muito colada no corpo, tirará a elegância da produção. O mesmo acontecerá com vestidos e saias muito curtas. Para esse tipo de bota, vale apostar em peças mais soltas, como macacões, calças joggers ou moletons e vestidos mais larguinhos”, indica.

Bota de cano alto – Foto: Piccadilly / Divulgação

Bota de cano longo: sobreposições estilosas

As botas de cano longo são um ícone da temporada de inverno. Além de comporem os looks de forma estilosa e versátil, podendo ser combinadas com diversas peças, são perfeitas para alongar a silhueta. “Quando utilizadas com vestidos ou saias, e meia-calça na mesma coloração das botas, criam um efeito longilíneo na silhueta, transformando o look em uma sobreposição elegante e confortável”, comenta. De acordo com a profissional, é um modelo de bota que pode ser utilizado por qualquer mulher, até mesmo pelas baixinhas. “Para quem tem estatura baixa, a dica é apostar em looks mais monocromáticos, evitando a ‘quebra’ do look e, quando possível, deixar um pouco de pele a mostra, são truques que ajudam a alongar as pernas”, enfatiza.

Coturno – Foto: Pinterest

Coturnos: alerta de tendência!

Os coturnos com certeza fazem parte do guarda-roupa das mulheres mais fashionistas! São calçados que oferecem beleza, estilo e versatilidade, garantindo um visual mais moderno para a produção. “O coturno proporciona um ar fashionista e ousado ao look, reinventando o básico, principalmente nas versões com solado chunky, que são aqueles um pouco mais grosso”, afirma. Para quem deseja sair do básico neste Inverno, o coturno é o calçado ideal para compor um visual de trabalho ainda mais estiloso