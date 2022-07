Beabá dos cílios postiços

Da escolha do modelo a remoção do acessório

Eles realçam o olhar e transformam qualquer maquiagem! Mas para que tragam o resultado desejado, é preciso atentar-se em alguns pontos na hora de escolher os cílios postiços. Formato, tamanho, efeito desejado e modo de aplicação são etapas importantíssimas para a conquista do olhar perfeito! Camila Bazaga, beauty expert parceria Belliz, marca de acessórios de maquigem e de beleza, preparou dicas essenciais para um passo-a-passo sem erros. Confira!

Entre tantas opções, pode ser difícil definir quais os cílios que vão trazer o resulta esperado. Segundo Camila, a escolha deve ser pautada em duas questões “Sempre precisamos ter em mente qual o visual que queremos. Volume? Alongamento? Algo mais impactante ou natural? A partir daí já dá para fazer uma boa eliminatória”. Outra dica da beauty expert é levar em consideração o formato e o tamanho do olho em que o produto será utilizado. “Fica muito mais fácil acertar na compra quando sabemos qual o produto vai conseguir ‘entregar’ melhor o resultado desejado”, comenta.

Mas como identificar os melhores cílios de acordo com o formato dos olhos? Camila explica que quem possui olhos mais fundos, a melhor opção são os acessórios que apresentam fios mais alongados no centro e curtos nos cantos. “Eles realçam os olhos e fazem com que fiquem com um formato mais arredondado e menos fundos”, comenta.

Já se o formato do olho é menor, os cílios com fios maiores na extremidade externa e menores na interna, ajudam a “afastar” os olhos e causam a impressão de que eles são mais alongados. “E para quem tem olhos maiores, os mais indicados são aqueles no estilo “tufos” que corrigem eventuais imperfeições e preenchem falhas. O efeito é natural e discreto, podendo ser colados tanto no olho inteiro quanto somente no canto”.

Efeito desejado

Para não haver frustações com a make, é importantíssimo ter em mente o efeito desejado com a produção, incluindo a escolha dos cílios. “Tem gente que diz não gostar dos cílios postiços porque não conseguiu o resultado desejado com o acessório. Isso acontece muito quando ele é comprado de maneira errônea”, comenta. O acessório pode trazer um efeito mais natural, quanto algo mais chamativo. O que vai determinar o resultado, é a escolha do produto correto.

“Mesmo as pessoas que gostam de makes mais básicas, não abrem mão dos cílios postiços depois de usar a primeira vez. É o tipo de acessório que transforma o olhar e nos dá um novo semblante para quem os usa”, afirma Camila.

Para quem busca um efeito mais natural, o ideal é optar por acessórios que tenham fios cruzados, para que eles possam se misturar com os cílios verdadeiros. “Tem também os tufos individuais, que são perfeitos para corrigir pequenas falhas nos cílios verdadeiros e são perfeitos para o dia a dia”, comenta. Já para um efeito mais impactante, muito desejado em ocasiões noturnas ou festas, os modelos mais cheios e preenchidos vão proporcionar um toque de personalidade na make.

Cílios escolhido, hora de aplicá-lo

O momento de maior tensão em relação aos cílios postiços é a aplicação. Mas não precisa ser assim! “Com uma boa cola na mão, não há segredo”, ressalta Camila.

A expert indica que as iniciantes optem por uma cola que possui pincel aplicador, o que impedirá que o líquido escorra, podendo também optar por uma cola delineadora, que além de simplificar a hora de fazer a maquiagem, ainda garante um resultado mais profissional e com menos borrados. “Para quem sempre fica insegura de perder os cílios no meio da festa, vale apostar em colar com super fixação. Há opções que podem durar até 48 horas, que garantem cílios impecável durante todo o evento e deixará a pessoa mais livre e a vontade para aproveitar o momento”, recomenda.