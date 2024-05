As cores do inverno 2024, com tons intensos e neutros

Confira a paleta de cores da estação mais esperada do ano

Faltam apenas algumas semanas para a temporada mais fria do ano chegar, trazendo uma paleta de cores que refletem toda a elegância da estação. Para o inverno de 2024, a paleta traz uma mistura de tons intensos e neutros, permitindo uma variedade de combinações para todos os estilos, e claro, os clássicos preto e branco que nunca saem de moda. E pensando em ajudar você a compor os melhores looks, a gerente de estilo da Usaflex, Lethycia Schutler Bodan, separou modelos da marca que estão dentro da paleta.

O cinza é a tendência

Slingback cinza e preto, salto bloco couro – Foto:

Sim, o cinza é uma das grandes apostas para essa temporada, consagrando-se como uma escolha sofisticada para este inverno. Sua tonalidade cinza-claro é perfeita para criar um look elegante e versátil, podendo combiná-lo com peças brancas, pretas, azul-marinho, marrom e até mesmo o rosa.

A vez do roxo

Scarpin boneca verniz roxo tornozeleira – Foto:

Essa é uma tendência em que um tom intenso de roxo escuro ganha destaque. Este tom traz um ar de sofisticação ao visual, sendo ideal para quem busca um estilo gótico ou underground. O tom é perfeito para casacos, vestidos e acessórios que desejam se destacar.

O marrom está de volta

Bota salto embutido, marrom, de couro – Foto:

Mais uma vez os tons terrosos são tendência na temporada, sendo considerados pelo mundo da moda como o novo preto. O tom marrom chocolate e marrom caramelo têm reinado absoluto entre as coleções pois combinam com quase todos os outros tons e fogem da monotonia das cores clássicas. Segundo Lethycia, para combinar com o marrom, você pode apostar em cores neutras como preto e branco, ou ainda tons mais claros ou mais escuros que o marrom escolhido.

O preto e o branco nunca saem de cena

Slingback preto e branco, de couro – Foto:

O preto e o branco são clássicos absolutos que nunca saem de moda. Versáteis e elegantes, são escolhas seguras para qualquer ocasião. De acordo com a estilista, no inverno, tanto o preto quanto o bege são especialmente populares em peças como casacos, calças, vestidos e botas. Além disso, criam um contraste interessante com outras cores da paleta, permitindo combinações ousadas e estilosas.

Fonte: Usaflex, fabricação de calçados e bolsas de couro.