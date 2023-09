As cores de estampa poá que combinam com cada estação

Atemporal, a estampa poá, ou simplesmente de bolinhas, é uma aposta certeira para mulheres de todos os estilos e cartelas, pois temos versões de poá com diversas combinações de cores que se adequam bem e valorizam diferentes subtons de pele dentro do método sazonal expandindo, diz a especialista em moda e estilo Camila Cavalcante

Que mulher nunca usou um vestido com bolinhas? Ícone da moda nos anos 1950, a estampa poá (também chamada de polka dot e petit-pois) tornou-se atemporal, um clássico, que nunca perde a relevância. Devido à sua versatilidade, hoje, é um item obrigatório nos guarda-roupas de quem deseja transparecer elegância e simplicidade simultaneamente.

Estilosa e perfeita para quem busca delicadeza, a estampa poá, antes restrita a dobradinha preto e branco, ampliou seu leque de combinações. Atualmente, temos versões que valorizam diferentes tipos de pele, respeitando, claro, as características que mais harmonizam com cada pessoa. A consultora de moda e criadora da Escola de Moda Cá Cavalcante, Camila Cavalcante, destaca as estampas de vestido que mais combinam com cada estação do método sazonal expandido.

Segundo Camila, a primavera pede um poá em tons mais quentes, vibrantes e claros. Um vestido laranja com bolinhas brancas é um bom exemplo do que uma mulher pode usar nessa estação com essa estampa para ficar bonita e elegante.

“Já o verão clama por um poá em tons frios, suaves e claros”, afirma Camila. Bolinhas brancas sobre um fundo azul celeste é uma combinação perfeita neste modelo de estampa para quem deseja se destacar na estação mais quente do ano.

“No outono, poá em tons quentes e mais terrosos é a melhor pedida”, ressalta a consultora de moda. Vestido longo em verde musgo com bolinhas brancas é um exemplo de traje adequado para esta estação.

“Por fim, no inverno, recomenda-se o uso da estampa poá em tons frios, intensos e mais escuros”, comenta Camila. Um vestido com fundo cor azul marinho e círculos brancos é a vestimenta certa para fazer sucesso na estação mais fria do ano.