Aprenda a criar um ‘armário cápsula’

Você sabe o que é armário cápsula? Quando se fala em guarda-roupa funcional, geralmente vem à cabeça que ter várias peças de roupas e sapatos, proporciona uma maior versatilidade na hora de criar os looks. Porém, um guarda-roupa minimalista, com peças essenciais escolhidas a dedo, é capaz de otimizar tempo, criar combinações diferentes, economizar dinheiro, permitir que você se reinvente a cada dia e que realmente reflita o seu estilo em todos os lugares.

“Armário cápsula é quando você consegue ter um guarda-roupa que seja extremamente funcional, com peças que sejam inteligentes, valorizem seu corpo e estilo, sejam versáteis e que a partir delas você consiga criar inúmeras combinações. É o momento que você consegue multiplicar o seu guarda-roupa através de poucas peças, comprar com mais clareza, gastar menos dinheiro e economizar tempo com a escolha de roupas no dia a dia”, explica Fernanda Gazal, especialista em consultoria de imagem, marketing de moda, body language e comunicação, que separou algumas dicas para fazer a seleção das peças essenciais e investir corretamente no seu guarda-roupa. Confira abaixo:

Conheça suas peças preferidas

Abra o seu armário e separe as roupas que você mais gosta, aquelas que mais te valorizam e você tem vontade de usar sempre. Olhe para essas peças com atenção, entenda o que faz você gostar tanto de cada uma, se é o caimento, a cor, o tecido, o estilo, qual o modelo que te define melhor, que faz você se sentir confortável, que valoriza seu corpo, que te faz sentir confiante. “Essas peças já te dão a resposta quanto ao modelo, corte, tecido, estilo de peças que realmente vale a pena investir. Seja seletiva, se for comprar peças busque modelos que se alinham a essas referências que são importantes para você”, ressalta Fernanda.

Não separe as roupas por ocasião

Nada é mais importante que o hoje, então não guarde as melhores roupas para usar em uma ocasião especial, afinal de contas, o hoje é tudo que temos. “Escolha o seu melhor para todos os dias e não deixe suas peças de roupa paradas, esperando o momento certo para usá-las. Permita-se brincar com suas peças, usar aquela peça de “trabalho” com aquela outra de “sair”. Tenha um guarda-roupa só para tudo! Olhe para sua roupa como a sua fantasia, é o que te representa e passa a impressão para as outras pessoas de quem você é, por isso, tudo o que você veste é importante, independente de onde e com quem estiver, e você estar preparada para isso, faz toda a diferença”, diz Fernanda.

Seja seletiva e cautelosa na hora de comprar

Conheça o que tem no guarda-roupas e faça uma lista do que realmente sente falta. Quando for às compras, sempre prove e seja seletiva. Se gostou mais ou menos, não compre, procure um pouquinho mais até encontrar uma peça que realmente atenda ao que está buscando e que também possa ser usada em várias combinações diferentes. Priorize roupas que tenham um bom caimento, com detalhes simples e elegantes e que sejam de cores lisas. “Eu sugiro que toda mulher tenha pelo menos duas peças de cada tipo no seu guarda-roupa, de preferência uma clara e outra escura, uma com tecido mais casual e outra mais elegante. Desta forma você sempre terá opções de roupas para combinar e formar looks diferentes, mas adequados para ocasiões desde as mais simples às mais sofisticadas”, aconselha a especialista. “Também é interessante que você tenha uma opção mais curta e outra mais comprida, no caso de saias, vestidos e casacos, por exemplo. Assim, você sempre terá o que vestir, independente de onde estiver, e melhor ainda, nem parece que está repetindo roupa” finaliza Fernanda.