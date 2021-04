“Respirar”, moda plus size da Chic & Elegante, traz peças focadas no conforto, conexão e bem-estar

A nova coleção outono 2021 da Chic & Elegante chegou como um refúgio do caos vivido atualmente e como uma forma de trazer a conexão consigo mesma. Com o tema “Respirar”, as peças trazem cortes focados no conforto, conexão e bem-estar.

O Blog da Chic tem compartilhado nos últimos dias sobre o outono ser uma estação de introspecção. Com uma queda na temperatura e o período pandêmico, em que as pessoas estão mais reclusas em casa, a estação é o momento perfeito para refletir os aspectos do eu interior e investir nas melhorias. Respirar, nesse caso, é “trazer algo de fora para dentro”.

Cardigan manda longa com calça pantalona rosa

Vestido básico Viscolycra Animal Print com colete assimétrico preto

Vestido midi com estampas de folhagens

Chemise com laço frontal e estampa floral com saia longa premium preta

Chemise verde com estampa floral

Ciganinha rosa com estampa floral e calça jogger

Vestido midi Carol Black

Com isso, as novas peças da nova coleção são voltadas para a moda comfy, focadas no conforto de casa, sem deixar a elegância e a versatilidade de lado. Investimento nas cores pasteis e nas estampas exaltando a natureza.

As estampas de folhagens ganharam bastante espaço. Elas são tendências da estação e se mesclam com um ar abstrato que deixam as peças ainda mais elegantes.

Respirar é a primeira cápsula divulgada pela coleção de outono 2021. Com inspiração na liberdade da vida e nos quatro elementos, a Chic & Elegante ainda divulgará novas produções: a terra que auxilia na construção sólida (Construir), a água que renova (Renovar) e o fogo que impulsiona a seguir em frente (Impulso). A coleção Respirar faz relação com o elemento ar, que simboliza o ar que respiramos.

A grade da Chic & Elegante veste do 42 ao 56. As compras podem ser parceladas em até 10x no cartão de crédito e são enviadas para todo o Brasil.

Serviço

Website: www.chiceelegante.com.br

Blog: blog.chiceelegante.com.br

Instagram: instagram.com/chic_eelegante

Facebook: facebook.com/chiceelegante

TikTok: @chiceeleganteloja

WhatsApp: (19) 97420-4096.

*Estagiária sob supervisão de Cristina Bianco Alves