A cor para a virada

Descubra qual combina melhor com o que você espera para o 2022

Há quem acredite na representação das cores e o que elas podem trazer. Para a festa de Ano Novo, depois de um ano de perdas e incertezas, mas também de esperança, investir em cores com significados pode ser uma alternativa para cativar aquilo que almeja para 2022.

Na Chic & Elegante, a coleção para o fim de ano está repleta de cores para todos os estilos e gostos. Agora, resta saber qual combina melhor com o que você espera para o próximo ano. Confira:

Roxo

O roxo traz conexões com questões de espiritualidade, purificação mental e místico. É indicado para estimular a libertação de medos e inquietações, e para quem deseja descobrir qual o melhor caminho a seguir.

Azul

Azul é a cor da tranquilidade, harmonia e serenidade. Para quem busca um 2022 mais tranquilo, invista no azul para gerar o bem-estar e trazer mais paciência.

Amarelo

Tanto a cor amarela, como o dourado, remetem à riqueza. A cor é indicada para quem busca dinheiro para o próximo ano. Radiante, o amarelo também simboliza o sol e o verão. Por isso, traz prosperidade e felicidade.

Rosa

Por ser um vermelho suavizado pelo branco, o rosa está ligado ao romantismo, carinho e autoestima. A cor também representa características de beleza, pureza e delicadeza.

Verde

A cor verde simboliza a natureza e a esperança. Para quem busca um ano com mais saúde, o verde é a cor certa. A cor também simboliza a fertilidade.

Vermelho

Para quem busca se apaixonar em 2022, vermelho é a indicação. Ela significa paixão, desejo e excitação. Cor quente, o vermelho também simboliza o fogo e remete a uma chama que mantém o desejo vivo.

Laranja

Laranja é uma cor vibrante, que simboliza a criatividade e ousadia. Resultado da mistura das cores primárias vermelho e amarelo, o laranja estimula a mente e transmite alegria, vitalidade, prosperidade e sucesso.

Preto

O preto é a ausência de cor e, ao contrário do senso comum de acreditar que ele tem relação com forças negativas e com a morte, a cor simboliza independência, tomada de decisões e dignidade.

Branco

Tradição da festa de Ano Novo, o branco é a união de todas as cores, ou ainda, a “cor da luz”, pois reflete todas as cores do espectro. Ela simboliza a paz, harmonia, pureza e clareza. É uma opção para quem deseja renovar os fluidos.