7 looks da Barbie para você implementar no seu dia a dia

Inspire-se no filme do ano para deixar o seu guarda-roupa com a cara da boneca mais icônica de todos os tempos

Não se fala em outra coisa! A boneca mais famosa da história é o principal assunto da última semana por causa do lançamento de Barbie, live-action estrelado por Margot Robbie e dirigido por Greta Gerwig.

Logo na estreia, na última quinta-feira, 20, o filme reuniu cerca de 1,2 milhões de brasileiros nas salas de cinema para assistir às aventuras de Barbie e Ken.

Além de ser o longa da Warner Bros no Brasil que mais vendeu ingressos ainda na pré-venda, também é a segunda maior bilheteria no primeiro dia de exibição no país. Arrecadando R$ 22,7 milhões, fica atrás apenas de Vingadores: Ultimato, de acordo com a Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex).

O público está interessado em saber como um brinquedo pode ter sua história contada nas telonas, mas outro elemento é crucial para o impacto estrondoso de Barbie: a moda. A boneca sempre foi muito ligada a roupas e acessórios coloridos – quem nunca quis uma Barbie Fashionista, que atire a primeira pedra! -, e é claro que isso não poderia faltar em sua versão de carne e osso.

A atriz Margot Robbie, que vive a Barbie principal, desfilou por tapetes vermelhos e eventos de divulgação usando roupas customizadas especialmente para ela, assinadas por grandes casas de luxo, como Versace, Chanel e Schiaparelli. Todos os looks foram inspirados em visuais clássicos da boneca.

A moda é parte essencial para o hype do filme, fazendo com que muita gente vá para o cinema usando visuais elaborados e, é claro, com muito cor-de-rosa.

Pensando nisso, separamos algumas dicas de looks, acessórios e peças de roupa para você arrasar na sua sessão de cinema (e no dia a dia!) e se sentir a própria Barbie!

1 – Gola alta

Foto: Pinterest – Foto:

No friozinho do inverno, vale a pena investir em uma blusa de lã mais quente. Se tiver gola alta, melhor ainda!

Além de ser uma peça super bonita e delicada, também é bastante eclética. Isso significa que, se o tempo estiver gelado demais para usar saia ou você simplesmente não estiver a fim, pode colocar um jeans que o look vai continuar bonito.

2 – Plataforma cor-de-rosa

Foto: Pinterest – Foto:

Tem coisa mais Barbiezinha do que um salto cor-de-rosa? A plataforma é uma ótima opção porque é mais confortável e fácil de andar do que um salto agulha, por exemplo.

É o sapato perfeito para quem não tem medo de ousar e gosta de peças statement. Cai bem com vestidos, saias e calças, mas a dica é usar tons semelhantes aos da plataforma ou cores mais sóbrias, como o preto.

Isso vai ajudar a equilibrar o visual e ainda vai dar um destaque especial aos sapatos.

3 – Look monocromático

Foto: Pinterest – Foto:

Esse é só para quem tem coragem: look monocromático. Em outras palavras, no contexto do barbiecore, cor-de-rosa dos pés à cabeça!

Como se trata de apenas uma cor, a preocupação com harmonização da paleta fica de lado. Mesmo assim, esse tipo de visual pode parecer um pouco demais para quem não está acostumado.

A recomendação é usar o que faz com que você se sinta bem. Se tons fortes não são sua praia, comece por cores mais suaves. Ao invés do rosa vibrante como o que foi vestido por Zendaya no evento da Valentino em 2022 (foto), invista em um tom mais clarinho e discreto.

4 – Esmalte cor-de-rosa

Foto: Pinterest – Foto:

Seja na unha natural, acrílica, de gel ou fibra de vidro, quem é que resiste a um esmalte cor-de-rosa bem charmoso?

Às vezes, o foco fica tanto nas roupas que as pessoas esquecem que as unhas também são importantes para compor um look.

Não importa se você vai assistir o filme, ir a uma festa ou simplesmente quer algo fofo para o dia a dia – pintar a unha com esmalte rosa não tem erro. Basta escolher o tom e pronto! Para deixar tudo ainda mais caprichado, vale apostar em designs de nail art.

A cereja do bolo é usar alguns anéis para deixar as mãos ainda mais bonitas. Joias de ouro complementam o cor-de-rosa de forma delicada e hiperfeminina, mas acessórios de prata também caem muito bem.

5 – Blazer

Foto: Pinterest – Foto:

Apesar de trazer elegância e certa sofisticação para qualquer look, o blazer não precisa ser uma roupa formal.

Abandone a ideia de que blazer só pode ser preto e utilizado para o trabalho. Com um pouco de cor e descontração, a peça é ideal para a composição de visuais casuais.

Com jeans, camiseta ou cropped, o seu tênis favorito e um blazer, o look será elevado com pouco esforço.

6 – Cropped de manga longa

Foto: Pinterest – Foto:

Se você é do tipo de pessoa que não dispensa o cropped mesmo quando está mais friozinho, os modelos de manga longa são as alternativas certas!

Além de ser uma peça confortável, é fácil encontrá-la em qualquer loja. A praticidade para combinar o cropped com jeans – seja skinny ou um modelo mais largo, como mom jeans ou baggy – também merece atenção.

Se quiser fazer uma graça, aposte em um bucket hat ou touca que sejam parecidos com a blusa. Fica show!

7 – Bolsa cor-de-rosa

Foto: Pinterest – Foto:

Sabe aquela bolsinha infantil cor-de-rosa que você provavelmente implorou para sua mãe comprar quando você era criança, nos anos 90 ou no começo dos anos 2000? Não tem porquê deixá-la no passado!

Uma bolsa colorida faz toda diferença no visual. Ao usar um look todo branco ou preto, o pop de cor é um atrativo e tanto para os olhos. Bem coisa de it-girl!