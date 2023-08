5 tendências de moda feminina para o inverno brasileiro 2023

“Estampas em xadrez, peças lisas e tons terrosos como chocolate, off-white e areia, vêm com tudo nessa temporada do inverno brasileiro. Os looks comfy ganharam espaço definitivo no coração e no armário da brasileira, e fazem bonito em qualquer tipo de ocasião, bastando combinar os acessórios certos para trazer glamour e elegância”, ressalta Marcos Martins, sócio-fundador da Lamar Moda Feminina.

Quer ficar quentinha e garantir um visual moderno, de olho nas tendências? Veja o que vem por aí!

1) Conjunto de blusa de manga longa e calça

Conjunto de Calça e Blusa Manga Longa Rebeca / Lamar – Foto:

Os conjuntos conquistaram lugar de destaque há algum tempo, e chegaram para ficar. Eles voltam com tudo no inverno 2023 e trazem versatilidade, afinal as peças também podem ser usadas em outras combinações.

2) Conjunto de blusa e saia

Conjunto de Saia com Blusa Manga Comprida / Lamar – Foto:

Além dos conjuntos com calça, a combinação com saia também aparece como curinga da temporada. Além disso, a saia também pode ser combinada com outras peças, assim como a calça.

3) Couro ecológico

Conjunto de Calça Cargo e Blusa Maya / Lamar – Foto:

O couro ecológico nunca sai de moda, e volta nas tendências de moda inverno 2023 em novas modelagens e possibilidades, como a calça cargo com elástico no tornozelo, trazendo modernidade ao look.

4) Casaco “Teddy”

Casaco de Lã Teddy Estampado / Lamar – Foto:

Os casacos “Teddy”, como são chamados por terem uma textura que lembra a de pelúcia, também chegaram para ficar nessa temporada. Quentinhos, trazem muito charme ao look e, no caso das peças estampadas como a da foto, um visual mais descontraído.

5) Xadrez

Chemise Xadrez Manga Longa / Lamar – Foto:

Padronagem que atravessa temporadas, o xadrez volta com tudo nesse inverno 2023. E ele não está só nas camisas ou calças: peças como o chemise trazem o charme do xadrez com uma modelagem clássica e moderna ao mesmo tempo.

Fonte: Lamar