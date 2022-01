5 modelos de sandálias ideais para ter no guarda-roupa de verão

Com o sol e o calor, é preciso garantir frescor nos pés para aguentar os dias com altas temperaturas

Com o sol e o calor do Verão, é preciso garantir frescor nos pés para aguentar os dias com altas temperaturas, não é mesmo? Para isso, as sandálias baixas são ideais para completar o look com leveza e estilo, já que é possível encontrar opções para todos os gostos, como as coloridas, metalizadas, com pedrarias e também as mais básicas.

“Não existe calçado que seja mais a cara do Verão do que as sandálias. Elas garantem conforto e produções alegres e descontraídas, exatamente o mood dessa estação”, revela Karen Furtado, consultora de imagem e estilo, parceira da Piccadilly.

Quem está em busca da sandália baixa perfeita para apostar nesta temporada, não pode perder as dicas da Karen sobre os 5 principais modelos do calçado para ter no guarda-roupa. Confira!

Foto: Divulgação

A praticidade da slide

Karen conta que o modelo slide é feito com uma ou mais tiras que seguram o peito do pé e não possui nenhum tipo de fechamento, proporcionando maior praticidade para calçar e caminhar. “Para quem não abre mão de facilidade na hora de compor um look, o slide é ideal para ter funcionalidade e modernidade. Apostar neste modelo de calçado em cores alegres e estilosas, po

A leveza da rasteira

De acordo com a consultora de Imagem e Estilo, apesar das sandálias sem salto serem conhecidas como rasteirinhas, existe o modelo específico de rasteira, que é a versão mais baixa deste tipo de calçado, que não possui nenhuma plataforma ou pequeno salto. “Não existe calçado mais leve que a rasteira, por isso, elas causam delicadeza e suavidade para o look, podendo ser utilizada em diferentes ocasiões, desde os mais formais até os mais descontraídos”, explica Karen. “Para dar um ‘up’ na produção usando este modelo, uma boa dica é apostar nas opções com estampas de oncinha, metalizadas, com tiras para amarrar no tornozelo ou com detalhes mais fashionistas, como correntes, pedras e brilhos”, sugere.

Foto: Divulgação

A versatilidade do chinelo

Composto com tiras entre os dedos, ele traz versatilidade para o look. “O chinelo é o calçado mais indispensável para ter no guarda-roupa, por poder ser utilizado em todas as ocasiões e ambientes, tanto dentro de casa quanto fora, trazendo frescor para os pés durante os dias mais quentes do ano”, conta Karen. “Hoje em dia existem algumas opções mais ‘cool’ deste sapato, pois podemos encontrar opções com salto plataforma, tiras largas e em materiais leves como o EVA. Além disso, pode ser usado em cores mais vibrantes, como o pink e o verde, e até mesmo em tonalidades mais sóbrias, como o marfim e o preto.

A modernidade da papete

Segundo a profissional, a papete se diferencia por ter solado mais robusto, tira para prender no calcanhar e palmilha mais larga e alta. Consideradas uma das principais tendências atuais, elas ganharam o coração das mais fashionistas de plantão devido o conforto e o estilo que causam no look. “Tem cada vez mais pessoas se rendendo a papete, por ser um calçado que traz extremo aconchego para os pés. Além disso, ela é uma ótima opção para ter no guarda-roupa e compor produções mais modernas e cheias de personalidades, principalmente os modelos com tiras coloridas e salto tratorados e grossos”, sugere Karen.

Foto: Divulgação

O estilo da birken

A Consultora de Imagem e Estilo conta que muita gente confunde a papete com a birken, mas que a principal diferença entre esses dois modelos é que a birken não possui tira no tornozelo, mas segue com a mesma proposta, de possuir salto plataforma e tiras mais largas no peito do pé. “O modelo birken é despojado e ultra moderno, e proporciona uma pegada mais hippie e descontraída para o look. Para quem deseja montar produções confortáveis e cheias de estilo neste Verão, as opções coloridas e de couro, são perfeitas para ter no guarda-roupa”, recomenda Karen.

Pés a mostra

Que tal dar um tempo nos saltos e curtir esse verão com sandálias rasteiras? Indispensáveis nos looks fresquinhos, elas podem ser usadas em diversas ocasiões, desde um dia na praia até uma festa.

Tendência em 2021, o estilo comfy, que une a moda ao conforto, continua em alta este ano. Tanto que a Coleção Verão 2022 da Usaflex, batizada de Ser & Sentir – Sinta o Sol, traz diversas opções de rasteiras e chinelos para você curtir os dias com as temperaturas mais altas sem abrir mão do conforto.

A palheta de cores vai desde o lavanda até o verde hortelã, passando pelos clássicos terrosos e nudes. Entre as tendências, as tiras acolchoadas, o couro e claro, os tramados que deixam qualquer visual mais chique.