12 comidas típicas do Nordeste para você provar em sua viagem

As comidas típicas do Nordeste sem dúvida figuram entre as melhores do Brasil. A gastronomia costuma ser inesquecível por diversos motivos, entre eles os temperos marcantes e a experiência única para quem prova.

Pensando nisso, preparamos a seguir uma lista com os pratos que você precisa experimentar em sua próxima viagem ao Nordeste do nosso País!

A região nordeste é formada pelos seguintes estados brasileiros: Sergipe (SE), Ceará (CE), Paraíba (PB), Alagoas (AL), Rio Grande do Norte (RN), Pernambuco (PE), Maranhão (MA), Bahia (BA) e Piauí (PI).

Confira algumas das principais comidas que você vai encontrar quando visitar esses lugares:

Tapioca

A tapioca é umas das iguarias mais famosas da região norte e nordeste do Brasil. Ela pode ser consumida com ou sem manteiga, com coco e também com outros recheios como frango, queijo e atum. Há algumas opções que são doces, acrescentando chocolate, doce de leite…

Acarajé

O acarajé tem origem africana e é um bolinho frito no azeite de dendê, feito com feijão fradinho, sal, alho, gengibre, cebola e recheado com camarão. É muito consumido no estado da Bahia! Se por lá te perguntarem se você prefere “quente ou frio” na verdade é referente ao nível de pimenta. Quanto mais “quente” mais apimentado será o seu acarajé.

Vatapá

O vatapá é um creme feito com farinha de rosca ou fubá, castanha de caju, pimenta, leite de coco, amendoim, pão, azeite de dendê e camarão. Às vezes é servido com arroz ou também pode combinar como recheio para o Acarajé.

Moqueca

A moqueca é um cozido de peixe, encontrado especialmente nos estados da Bahia, Pará, Amazonas e Espírito Santo, com variações regionais significativas. Em geral, é um prato preparado em uma panela de barro e consiste em peixe cozinho (pode ser cação) com outros frutos do mar como camarão, além de temperos. Entre eles, está o leite de coco e o azeite de dendê. Uma boa ideia é combinar com o pirão, que é feito com o caldo do cozimento do peixe misturado com farinha de mandioca.

Buchada de bode

No Nordeste, a buchada é feita com as entranhas do bode, no caso rins, fígado e vísceras brancas (tripas). Elas são lavadas, fervidas, cortadas, temperadas e cozidas em bolsas que geralmente são feitas com o próprio estômago do animal. Recebe este nome porque supostamente é feita de bode. Ainda assim, é possível encontrar buchadas preparadas com vísceras de carneiro ou até mesmo boi.

Baião de Dois

O baião de dois é um prato feito de arroz, feijão, carne seca e queijo coalho. Há quem diga que a origem do nome é pela dança típica nordestina, o baião. Ele também ganhou popularidade com a música “Baião de Dois”, em parceria com o compositor cearense Humberto Teixeira e o pernambucano Luiz Gonzaga, o rei do baião!

Cuscuz

O cuscuz é um prato de origem africana que é muito consumido no nordeste e na região norte do país. Ele pode ser feito à base de farinha ou polvilho, milho, arroz ou mandioca. No Nordeste é comumente consumido nas três principais refeições do dia, podendo ser o prato principal do café da manhã e jantar. A preferência é ir acompanhado de manteiga, leite, ovos ou carne de charque.

Caranguejo

O caranguejo é muito famoso no Ceará, tendo até um dia especial para o consumo: a quinta-feira. Ele pode ser servido sozinho ou acompanhado por siri, camarão, ostras e outros frutos do mar. As vezes vai também com arroz, palmito, leite de coco, farofa e outras combinações. No Maranhão, o caranguejo costuma ser servido com molhos à base de tomate ou coco.

Paçoca de carne

A paçoca de carne é feita com farinha de mandioca, cebola e carne seca moída. Pode ser consumida junto com o baião de dois. Para se ter o sabor original da receita nordestina um dos segredos é socar no pilão.

Caruru

O caruru é um cozido que tem como base o quiabo, e é servido acompanhado de pedaços de carne, frango ou peixe, camarões secos, azeite de dendê e pimenta. Os temperos são misturados à farinha de mandioca e caldo.

Carne de sol

A carne de sol é muito típica do nordeste brasileiro, e também é chamada de carne de vento e carne do sertão. Apesar do nome, não há exposição aos raios solares. O que acontece na verdade é que antigamente ela era ligeiramente salgada e colocada para secar ao sol. Essa técnica foi aprimorada e hoje em dia ela é seca em local coberto e ventilado. A tradição pede que a carne de sol seja assada e servida com queijo coalho.

Panelada

A panelada é um prato típico do nordeste brasileiro que é composto principalmente por bucho e tripas de boi, mas pode levar outras partes do animal. É um prato pesado semelhante a dobradinha, preparado com tempero forte com pimenta, cheiro verde, alho, sal, pimentão e tomates.