Tutano Parrilla, o melhor do churrasco

Ponto de encontro para quem aprecia carnes de qualidade, técnicas e tendências do mundo do churrasco, o Tutano Parrilla é um restaurante onde o público encontra a essência da experiência oferecida pelo festival Bárbaros BBQ, com um ponto fixo em Americana.

O Tutano Parrilla foi inaugurado em 2021 e condensa experiência do Bárbaros BBQ em Americana – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL

O restaurante contemporâneo serve todos os tipos de defumados e grelhados, incluindo bovinos, suínos, ovinos, pescados e frutos do mar. Todos os cortes bovinos do cardápio estão disponíveis para compra na boutique de carnes.

A costela defumada é o prato mais pedido da casa, seguido pelo brisket, que em 2022 conquistou prêmio de melhor do Brasil. Para provar todos os defumados preparados no Tutano, a dica é pedir o Texas Plate, ícone da gastronomia texana que reúne costelinha, brisket, frango, coleslaw, mac & cheese e bolo de milho.



Todos os cortes bovinos do cardápio estão disponíveis para compra na boutique de carnes

A Parrillada Argentina é outro destaque e consiste em uma tábua contendo cortes como o chorizo e linguiças típicas como as morcillas e chistorras, servidas com chimichurri.

O cardápio inclui ainda uma variedade de entradas e acompanhamentos para as carnes, hambúrgueres e sanduíches, pratos da culinária texana-mexicana, massas frescas, menu kids e sobremesas de alto padrão. De quarta à sexta-feira tem almoço executivo e, aos finais de semana, menus especiais.

O Tutano Parrilla serve todos os tipos de defumados e grelhados, incluindo bovinos, suínos, ovinos, pescados e frutos do mar – Foto: BSZB_divulgação

O cardápio inclui ainda uma variedade de entradas e acompanhamentos, pratos da culinária texana-mexicana, massas frescas e menu kids – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL

Pratos elaborados com carnes de qualidade, técnicas e tendências do mundo do churrasco compõem o menu – Foto: bonfim photography_Divulgação

As sobremesas são de alto padrão – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL

Além de carta de vinhos e menu de cervejas selecionadas, o cliente também encontra coquetelaria sofisticada, com grande diversidade de drinks clássicos, releituras, autorais e caipirinhas.

O ambiente do Tutano Parrilla também remete à identidade do Bárbaros BBQ. É confortável, com espaço coberto e ao ar livre, com aquecedores nos dias mais frios. E, para completar a experiência, os clientes podem acompanhar de perto os processos de defumação na pit smoke ou assistir a carne sendo grelhada na parrilla.

Tutano Parrilla

Endereço: Rua Guglielmo Marconi, 242 – Parque Res. Nardini, Americana – SP

Horário de funcionamento: Para almoço, aberto de quarta à sexta-feira das 11h30 às 14h, e sábado e domingo das 11h30 às 15h30. Para jantar, aberto de terça a sábado, das 18h às 23h30.

Site: tutanoparrilla.com.br

WhatsApp: (19) 99728-5706

Facebook: /tutanoparrilla

Instagram: @tutanoparrilla

