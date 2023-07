Tábula Restaurante, experimente o melhor da cozinha internacional

Em funcionamento há 3 anos, o Tábula é um restaurante contemporâneo que oferece experiências inspiradas nas gastronomias de diversas partes do mundo aproveitando ingredientes brasileiros. O menu variado está em constante mutação, garantindo novidades com produtos sazonais, sempre frescos.

Restaurante contemporâneo, Tábula proporciona experiências para quem deseja vivenciar o universo da gastronomia – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

Dentre a grande variedade de pratos, destacam-se as entradas diferenciadas, massas frescas, frutos de mar e peixes, carnes, risotos, pizzas, opções vegetarianas e sobremesas.

Aos domingos, duas vezes ao mês, o restaurante abre para almoços com buffets temáticos – com cardápios francês, italiano e de culinária brasileira de todas as regiões.

Chorizo Surf and Turf: Inspirado na união entre mar e terra, prato com chorizo grelhado, lagostin, molho bisque e legumes grelhados é uma das estrelas da casa – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL

Outra novidade é a introdução do churrasco japonês, com menu degustação de peças de Wagyu preparadas com técnicas tipicamente japonesas.

Além do ambiente contemporâneo e confortável, o cliente pode se sentar no balcão da cozinha aberta, experimentando contato direto com o chef, inclusive para pedidos exclusivos e improvisações – o que também é possível no balcão do bar.

Bar oferece drinks clássicos e autorais, desenvolvidos por Marcelo Serrano com exclusividade para o Tábula – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL

O bar é outro ponto forte, servindo drinques clássicos e autorais desenvolvidos com exclusividade por Marcelo Serrano, que reinventou o Moscow Mule no Brasil.

Toda a diversidade gastronômica oferecida pelo Tábula é possível com o repertório do Chef e proprietário Carlos Henrique Santichio. Formado pela Le Cordon Bleu no Brasil, ele acumula bagagem de vivências, estudos e especializações nos Estados Unidos, Uruguai, Itália, França e Japão.

Ambiente é contemporâneo e aconchegante; cliente tem experiência gastronômica ao se sentar no balcão da cozinha aberta – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL

Com ambiente familiar, o Tábula possui estacionamento próprio com vallet gratuito e espaço para eventos com até 40 pessoas, com a privacidade do deque.

Tábula Restaurante

Endereço: Rua das Acácias, 43 – Jardim São Paulo, Americana – SP

Rua das Acácias, 43 – Jardim São Paulo, Americana – SP Horário de funcionamento: Quarta a sábado, das 18h às 23h. Programações especiais aos domingos, com divulgação prévia

Quarta a sábado, das 18h às 23h. Programações especiais aos domingos, com divulgação prévia Telefone: (19) 99173-5879

(19) 99173-5879 Site: https://tabularestaurante.com.br

https://tabularestaurante.com.br Facebook: /tabularestaurante

/tabularestaurante Instagram: @tabularestaurante

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.