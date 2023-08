Garagem Lanches: oito anos de qualidade e sabor

Lanchonete surgiu literalmente na garagem de uma casa na Rua Doze de Novembro, no Centro de Americana, e conquistou clientes antes mesmo de abrir as portas

Roberto Fernando dos Santos e Paulo Ricardo Batista, sócios-proprietários do Garagem Lanches – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL

O Garagem Lanches completa oito anos de história levando qualidade, sabor e afeto por onde passa. A lanchonete surgiu literalmente na garagem de uma casa na Rua Doze de Novembro, no Centro de Americana, e conquistou clientes antes mesmo de abrir as portas.

Hoje, o Garagem está presente em quatro cidades da região, mas o início se deu a partir de um insight que Roberto Fernando dos Santos (o Beto), sócio proprietário do Garagem, teve após tentar alavancar os negócios de um lancheiro local.

Americana – Foto: Divulgação

Em busca de uma oportunidade melhor de emprego, Roberto conversou com um amigo de longa data, Paulo Ricardo Batista, também proprietário do Garagem, que sugeriu que ele pegasse sua moto e se oferecesse para fazer entregas para um lancheiro que não possuía delivery.

Roberto, então, fotografou diversos lanches feitos no local e divulgou no grupo da Feira do Rolo no Facebook para provar que as entregas dariam certo. O resultado: muitos pedidos chegaram, mas o lancheiro não quis o serviço de Beto.

Foi neste momento que Beto teve a sacada, contatou Ricardo, explicou a situação e tomaram a decisão: “Vamos abrir uma lanchonete para gente”.

O começo de tudo

Apenas 28 dias após abrir as portas, o Garagem mudou para o terreno vizinho devido a alta demanda de clientes – Foto: Arquivo Pessoal

As postagens em grupos do Facebook fizeram a diferença. Antes mesmo de abrirem oficialmente o Garagem Lanches, clientes já procuravam por eles. O alcance era ótimo, pessoas de outras cidades, como Limeira, vinham até Americana só para experimentar os lanches. E foi na garagem da antiga casa de Ricardo que tudo começou, com ajuda dos pais, familiares e amigos. O sucesso foi tanto que em 28 dias precisaram mudar de espaço para atender todos os clientes. O Garagem então se mudou para o terreno vizinho, onde até então funcionava um barzinho.

Nova Odessa – Foto: Divulgação

A expansão tem início

O Garagem cada vez mais recebia pedidos de cidades vizinhas. Eram diversos motoboys que faziam o delivery para Nova Odessa, e abrir a segunda unidade da lanchonete por lá foi inevitável. Um primo de Roberto tinha comprado um container, e foi nessa oportunidade que o Garagem abriu uma nova casa.

Santa Bárbara – Foto: Divulgação

Unidade em S. Bárbara

Cerca de três anos depois, a unidade para atender a clientela de Santa Bárbara d’Oeste foi aberta. Desta vez, Ricardo e Roberto já tinham toda a experiência necessária para fazer da nova unidade um sucesso: o modus operandi e a qualidade e sabor dos lanches – sempre contando com suas publicidades assertivas e divertidas.

Piracicaba – Foto: Divulgação

Dedicação e a 4ª unidade

Por um tempo a expansão ficou pausada. Depois de chegarem mais perto dos clientes mais assíduos do Garagem, a hora era de investir em melhorias para as unidades já existentes, como a mais recente: aquecedores para um ambiente confortável para o inverno deste ano. No fim de 2022, uma nova unidade, desta vez em Piracicaba.

A direção da nova casa está sob a supervisão de um funcionário que esteve no Garagem por cerca de seis anos, e a equipe inteira da unidade passou por treinamentos na loja central, em Americana, garantindo a qualidade de atendimento e sabor do Garagem Lanches.

Todo dia é dia de Garagem

O cardápio do Garagem Lanches é repleto de opções para atender o desejo de cada dia da semana, seja por promoções diárias que oferecem dois lanches a um preço único, ou porções para petiscar enquanto saboreia drinks diversos ou um chopp gelado.

A variedade vai desde os lanches tradicionais prensados na chapa, linha de lanches premium com cupim e costela, prensados vegetarianos, combos para as crianças e mais de 20 tipos diferentes de porções.

A sugestão da casa é o seu carro chefe, o tradicional X-Bacon acompanhado por uma porção de batatas com uma combinação escolhida pelo próprio cliente. As opções são catupiry, cheddar, queijo prato, bacon calabresa e muçarela ralada, possibilitando mais de 30 combinações.

O Garagem Lanches conta com área coberta, com telão para jogos e espaço kids, além de área externa, que agora possui aquecedores para o inverno.

Garagem Lanches

Horário de funcionamento geral: segunda a quinta-feira e domingo, das 18h às 23h; sexta-feira e sábado, das 18h à 0h

Unidade Americana

Av. Abdo Najar, 940 – Nova Americana

Contato: (19) 3408-0533

R. Duque de Caxias, 425 – Centro

Contato: (19) 98453-1033

R. Ângelo Sartori, 229 – Jardim Belo Horizonte II

Contato: (19) 2144-4245

R. Alferes José Caetano, 687 – Centro

Contato: (19) 98381-8888

