Sobremesa de Páscoa: Cheesecake de chocolate com creme de leite de búfala

A receita de cheesecake com sabor de festa também é rica em cálcio, minerais e outros nutrientes

O chocolate é uma tradição que torna o Domingo de Páscoa ainda mais especial. Para celebrar a data, o Laticínios Bom Destino elaborou uma receita de cheesecake de chocolate, preparada com creme de leite e manteiga de búfala. Além de deixar a sobremesa saborosa, os ingredientes derivados de leite de búfala são ricos em nutrientes, já que possuem 70% mais cálcio e 30% mais proteína do que laticínios de leite de vaca, além da proteína A2A2, que não causa desconforto abdominal e deixa o doce mais leve.

Ingredientes:

Para a base:

200 g de biscoito de chocolate

100 g de Manteiga de Búfala Bom Destino derretida

Para o recheio:

1 xícara (chá) de Creme de Leite de Búfala Bom Destino

400 g de cream cheese

1 xícara (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de essência de baunilha

4 ovos

200 g de chocolate meio amargo derretido

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 180ºC. Triture os biscoitos de chocolate no liquidificador até que fiquem bem moídos. Adicione a manteiga de búfala derretida aos farelos de biscoito e misture bem.

Forre o fundo de uma forma de cheesecake com a massa preparada com farelos de biscoito e manteiga, pressionando bem para que fique uniforme Leve a base da torta ao forno e asse por cerca de 10 minutos ou até que a massa fique levemente dourada. Retire do forno e deixe esfriar.

Prepare o recheio batendo na batedeira ou centrífuga o cream cheese com açúcar e a essência de baunilha até que formar um creme homogêneo. Adicione um ovo por vez, até incorporar na mistura. Junte o chocolate derretido e o creme de leite de búfala. Bata até incorporar. Coloque o creme sobre a base de biscoito já fria, espalhando bem,

Leve ao forno e asse por cerca de 40 a 50 minutos até que o cheesecake fique bem firme, porém um pouco mole por dentro. Retire do forno e deixe esfriar corretamente antes de servir. Se quiser, decore a superfície do cheesecake com raspas de chocolate ou frutas frescas

Dicas: Se quiser, aproveite as sobras de ovo de páscoa para preparar a receita.

Sirva com sorvete de creme ou chantilly preparado com Creme de Leite de Búfala Bom Destino.