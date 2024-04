Dia Nacional do Churrasco: 4 receitas para fazer dentro de casa

O dia 24 de abril se tornou o Dia Nacional do Churrasco; confira as dicas da Nestlé

O tradicional churrasco do final de semana é um marco cultural do brasileiro. Por conta deste amor, o dia 24 de abril se tornou o Dia Nacional do Churrasco. Por isso, Receitas Nestlé separou 4 receitas para poder fazer o queridinho do Brasil dentro da sua casa.

Espetinho Misto de Carne e Frango

Ingredientes

300 g de alcatra em cubos

300 g de frango em cubos

1 cebola roxa em cubos

1 pimentão verde em cubos

1 colher (sopa) de MAGGI® Fondor

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes.

Em palitos para churrasco, espete os cubos de carne, intercalando com o frango, a cebola e o pimentão verde. Reserve.

Em uma frigideira aquecida, untada com azeite, coloque os espetinhos e deixe dourar por todos os lados (cerca de 10 minutos).

Receita de Pão de Alho na Air Fryer

Ingredientes

4 colheres (sopa) de alho triturado

200g de manteiga sem sal (1 tablete)

200g de queijo provolone ralado grosso

1 colher (sopa) de azeite

2 colheres (sopa) de NESTLÉ® Creme de Leite

2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

4 minipães italianos redondos

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes muito bem até obter uma pasta homogênea.

Abra os pães no topo, tirando uma tampa deles e um pouco do miolo, recheio-os com a pasta de alho e leve-os para dentro do cesto de sua Air Fryer, preaquecida a 180ºC, por cerca de 5 a 10 minutos, variando de modelo para modelo, até que a pasta esteja quente e dourada.

Retire com cuidado e sirva quente.

Farofa Rápida com Farinha de Milho

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de bacon em cubos pequenos

1 cebola grande em fatias

1 cenoura ralada

1 tomate grande sem sementes, picado

1 sachê de MAGGI® MEU SEGREDO® Refoga

1 xícara (chá) de farinha de milho

1 ovo cozido picado

2 colheres (sopa) de salsa picada

Modo de preparo

Em uma panela, frite o bacon em sua própria gordura e refogue a cebola.

Adicione a cenoura, o tomate e refogue rapidamente para que não amoleçam demais, e forme uma mistura úmida.

Adicione o MAGGI MEU SEGREDO, a farinha de milho e o ovo e mexa até ficar dourada.

Polvilhe a salsinha e sirva a seguir.

Molho Vinagrete

Ingredientes

1 colher (sopa) de MAGGI® Fondor

3 colheres (sopa) de vinagre

6 colheres (sopa) de azeite

2 colheres (sopa) de cebolinha-verde picada

2 colheres (sopa) de salsa picada

2 tomates sem semente e picados

1 cebola picada

1 pimentão verde picado

Modo de preparo

Em um recipiente misture o MAGGI Fondor, o vinagre, o azeite, a cebolinha, a salsa, o tomate, a cebola e o pimentão.

Misture bem e sirva a seguir.

Fonte: Nestlé