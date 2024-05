Faça uma torta de maçã vegana como o da Villa Bom Jardim em Paraty

A história da torta de maçã é totalmente ligada com a cultura norte-americana, um dos símbolos culturais do país

Torta de maçã vegana - Foto: Divulgação

A história da torta de maçã é totalmente ligada com a cultura norte-americana, um dos símbolos culturais do país. A lenda sobre a origem desse patrimônio culinário dos Estados Unidos se confunde com a de Jonny Appleseed, que nasceu em 26 de setembro de 1774, no Estado de Massachusetts e morreu no dia 18 de março de 1845, no Estado de Indiana. Esse personagem do folclore americano, tinha essa alcunha porque dos 25 anos até os 71, ele rodava pelos estados que formam a federação jogando sementes de maçã pelos terrenos e solos produtivos, sendo responsável pela vasta maioria de macieiras que colocaram o país como líder na produção de maçãs.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Apesar dessa alcunha de “herói das maçãs”, os registros históricos demonstram que existe um pouco de exagero em alguns fatos. Mas o fato é que Johnny Chapman, conhecido como Appleseed, semeou inúmeras macieiras no meio oeste americano e passou seu conhecimento do cultivo e reprodução da árvore frutífera. Com ele também nasceu a primeira receita de torta de maçã da história.

A Villa Bom Jardim, em Paraty, dos mesmos proprietários do Sandi Hotel, serve uma versão vegana dessa iguaria deliciosa.

Confira a receita completa:

Massa:

Farinha de trigo 1 1/4 xícaras (chá)

Farinha de trigo 1 1/4 xícaras (chá)

Óleo de soja 1/2 xícara (chá)

Recheio:

Maçã 12 unidades

Leite de Coco 1 vidro

Açúcar mascavo 4 colheres (sopa)Amido de milho 2 colheres (sopa)

Água 1/2 xícara (chá)

Suco de Limão 3 colheres (sopa)

Aveia 3 colheres (sopa)

Canela em pó a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture os ingredientes da massa e, se necessário, adicione mais óleo até dar liga na massa. Forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível, pressione bem a massa para que o recheio não vaze. Fatie as maçãs e retire as sementes. Coloque as maçãs em uma panela junto com o leite de coco e o açúcar e cozinhe até que fiquem macias.

Dilua o amido de milho na água, junte com o limão e jogue na panela com as maçãs

. Mexa sem parar até que o líquido engrosse.

Retire do fogo, acrescente a aveia e deixe o recheio esfriando até que a massa fique pronta.

Acomode o recheio na massa, polvilhe canela e asse por 30 minutos a 210ºC

Sobre a Villa Bom Jardim: A casa em estilo colonial mais clássica de Paraty foi inteiramente reformulada, em 2020, com projeto do renomado arquiteto Marcos Tomanik. Com sete amplas suítes, três delas com vista para o mar, todas com closet e amplos banheiros, o imóvel ocupa uma área de 1.500 m2. O piso foi trocado por uma linda cerâmica importada da Espanha. A decoração conta com peças garimpadas pela família em antiquários náuticos, há mais de 50 anos, como bússolas originais de navios, escafandros e imitações de barcos de navegação ingleses, mesclados a cores navy e temas tropicais. A sala é integrada à cozinha, por sua vez, ligada a uma nova área gourmet externa. A segunda cozinha tem todos os equipamentos da marca Viking, visando entregar o que há de melhor aos amantes da gastronomia. Faz parte também da cozinha gourmet uma clássica Berkel 1920, conhecida como “a mais linda e clássica fatiadora de frios do mundo”, que funciona também como peça de decoração.