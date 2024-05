Dicas para fazer um brunch delicioso para o Dia das Mães

Primeiramente, uma perguntinha: quantas vezes no ano você vai para a cozinha somente com o intuito de fazer a sua mãe feliz? É de se pensar, não é mesmo? Partindo deste ponto, vamos dar dicas para tornar a celebração do Dia das Mães de 2024 ainda mais especial, pois você pode presentear a homenageada com um delicioso brunch, feito por você. Várias receitas levam o ovo como ingrediente. “O ovo é uma ótima fonte de proteína e apresenta em sua composição um composto de nutrientes, como vitaminas do complexo B representados por tiamina, riboflavina, colina, vitamina B12, ácido fólico, piridoxina, biotina e vitaminas lipossolúveis A, D,E,K.”, cita Lucia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil. O melhor é que você pode escolher uma opção de prato que combina com a personalidade dela.

Fortaia

Ingredientes

1 linguiça macia

3 ovos

Sal a gosto

Orégano a gosto

Queijo a gosto

Modo de preparo

Corte a linguiça e frite em uma panela, quando ela estiver bem fritinha acrescente os ovos com sal e orégano, mexa bem até os ovos ficarem misturados com a linguiça. Por último, quando tudo estiver bom, pode colocar o queijo por cima, ele vai derreter. Vai de sua preferência a forma como quer colocar o queijo em cima, mas o ideal é deixá-lo em pedaços pequenos.

Dica: sirva com pedaços de pão italiano bem fresquinho.

Fonte: site tudogostoso

Salada de rigatone

Foto: Divulgação_Galbani – Foto:

Ingredientes

1 pacote de macarrão rigatoni

1 xícara (chá) de folhas de mini rúcula

4 dentes de alho laminados

3 colheres (sopa) de azeite

1 embalagem de Creme de Ricota Galbani

Suco de 1 limão siciliano

Raspas de 1 limão siciliano

Raspas de queijo Grana Padano Galbani a gosto

Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

Cozinhe o macarrão rigatoni de acordo com as introduções da embalagem. Em uma frigideira adicione 1 colher de sopa de azeite e frite os alhos laminados até que fiquem dourados e reserve. Em uma tigela, adicione o creme de ricota Galbani, o azeite restante, o suco do limão siciliano, as raspas de limão siciliano, sal e pimenta do reino a gosto e misture bem. Junte o macarrão já cozido e resfriado com o creme de ricota Galbani e limão e misture delicadamente, adicione as folhas de mini rúcula, as raspas de queijo grana padano Galbani e o alho frito.

Rendimento: 4 a 6 porções

Fonte: Galbani, principal marca de queijos da Itália

Maria Mole Proteica

Divulgação_Herbalife

Ingredientes

2 envelopes de gelatina sem sabor

100 ml de água morna para dissolver a gelatina

400 ml de água

5 colheres (sopa) de Shake sabor Coco

2 colheres (sopa) de NutreV

2 colheres (sopa) de Fiber Powder

1 colher (chá) de óleo de coco

200 g de coco ralado

Modo de preparo

Em uma vasilha pequena, dissolva completamente a gelatina na água quente. Então, transfira para o liquidificador e acrescente o Shake sabor Coco, o NutreV e o Fiber Powder. Bata até formar um shake cremoso. Unte uma fôrma retangular pequena com óleo de coco e despeje o conteúdo. Leve para gelar por cerca de 15 minutos no freezer. Avalie se já está bem firme. Se for necessário, deixe mais alguns minutos. Retire do freezer, corte em quadradinhos de aproximadamente 2 cm, desenforme e passe no coco ralado. Sirva em seguida.

Fonte: Herbalife

Croquete de Salame

Divulgação_Marca Fortaleza – Foto:

Ingredientes

1 embalagem de Salgado Mini Cracker Fortaleza

1 xícara de farinha de trigo

4 ovos

750 ml de óleo

1 xícara de salame

1 e 1/2 xícara de queijo muçarela

2 colheres (sopa) de mostarda

3 gemas

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

Sal a gosto

pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Processar o biscoito Mini Cracker Fortaleza, para formar uma farofinha. Reservar. Processar o salame, o queijo muçarela, a farinha de trigo, as 3 gemas de ovos, a mostarda, o sal e a pimenta-do-reino, formando assim uma massinha. Com a massa pronta, é hora de moldar os bolinhos. Empanar os bolinhos em farinha de trigo, ovos e farinha de Mini Cracker Fortaleza. Frite em óleo bem quente e escorra no papel-toalha. Sirva com rodelinhas de limão.

Rendimento: 12 porções

Fonte: Marca Fortaleza

Torta Mousse de Café

Divulgação_Marca Adria – Foto:

Massa

1 pacote de Biscoito Água e Sal Adria

1 xícara (chá) de manteiga ou margarina em temperatura ambiente (200g)

2 colheres (sopa) de açúcar mascavo

Mousse de café

250 g de chocolate meio amargo

2 colheres (sopa) de margarina

8 colheres (sopa) de açúcar

6 ovos

2 colheres (sopa) de café solúvel, diluído em ½ xícara de água

2 gotas de essência de baunilha

2 colheres (sopa) de licor de café

Calda de chocolate

200 g de chocolate meio amargo

3 colheres (sopa) de açúcar mascavo

1 colher (sopa) de margarina

250 ml de creme de leite fresco

3 colheres (sopa) de amido de milho

Para decorar

1 pacote de Biscoito Recheado Tortinhas Sabor Chocolate Adria

raspas de chocolate meio amargo

Modo de preparo

Massa: Leve ao processador o biscoito água e sal e bata até obter uma farofa. Despeje numa tigela funda, junte a margarina, o açúcar mascavo e amasse bem com as mãos para ligar tudo . Forre o fundo de uma forma desmontável (27cm de diâmetro). Leve ao forno médio (180ºC) preaquecido por cerca de 10 minutos ou até que as beiradas comecem a pegar cor. Reserve.

Mousse de café: Derreta o chocolate com a margarina em banho-maria ou no micro-ondas (potência média por 4 minutos) e deixe esfriar. Passe as gemas pela peneira e leve-as à batedeira com o açúcar e bata até ficarem esbranquiçadas. Acrescente o chocolate derretido, o café, a essência de baunilha e o licor de café. Reserve. Bata as claras em neve e misture com o creme de café com a ajuda de uma espátula, mexendo delicadamente para a mousse ficar fofa. Reserve.

Calda de chocolate: Leve todos os ingredientes ao fogo, mexendo sempre até tudo ficar bem derretido. Reserve.

Montagem: Despeje o recheio sobre a massa, espalhando bem com a ajuda de uma colher. Leve à geladeira por 3 horas. Retire da geladeira, desenforme, enfeite as laterais com o biscoito recheado e por cima decore com a calda e as raspas de chocolate. Sirva a seguir.

Rendimento: 12 a 15 porções

Fonte: Marca Adria

Pudim de coco

Foto: Divulgação_Mococa – Foto:

Ingredientes

1 caixa de Mistura Láctea Condensada Mococa

1 caixa de 200 g de Mistura de Creme de Leite Mococa

1 garrafa de Leite de Coco Mococa

2 caixas de gelatina de morango

500 ml de água quente

2 envelopes de gelatina sem sabor

150 ml de água (para hidratar a gelatina sem sabor)

Modo de preparo

Prepare as gelatinas de morango e leve à geladeira até ficar bem firme. Para cortar no formato de coração, use cortador de biscoito. Unte uma forma com óleo, espalhe os corações de gelatina no fundo da fôrma e leve ao freezer por uns 15 minutos. Enquanto isso, dissolva a gelatina incolor e leve ao micro-ondas ou banho-maria até dissolver bem. Misture a gelatina incolor com os outros ingredientes e bata tudo no liquidificador. Retire a fôrma do freezer, despeje um pouco do líquido do pudim e volte para o freezer até firmar um pouco. Depois acrescente o restante do líquido e leve para geladeira por 3 horas.

Fonte: Mococa