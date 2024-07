Gastronomia Dicas de sopas com queijos para se aquecer no inverno

O inverno promete trazer temperaturas mais amenas para o início das noites, o que, segundo o ditado popular, acaba despertando o apetite. Por conta disso, a gastronomia é influenciada durante esse período e ingredientes e receitas típicas mais encorpadas e quentes passam a fazer parte do cardápio com mais frequência.

Massas, caldos, bebidas quentes, sopas e outros pratos passam a fazer parte da seleção de restaurantes e eventos, mas também da casa das famílias brasileiras. As sopas, inclusive, costumam ser as estrelas principais de festivais exclusivos, promovendo a degustação de diferentes sabores e combinações. Sabendo disso, a Tirolez, indústria 100% brasileira de queijos, selecionou receitas com a iguaria para os apaixonados por sopas se aquecerem no inverno.

A primeira opção leva o Queijo Suíço Tirolez, que garante um sabor único para a Sopa de Cebola Francesa. Já a Sopa de Cenoura com Cottage é preparada com o Queijo Cottage Tirolez, conferindo cremosidade à receita.

Para aprender como fazer, confira o modo de preparo das receitas abaixo:

Sopa de cebola francesa com queijo suíço

Ingredientes:

Para o caldo de carne:

500 g de músculo

1 cebola cortada em cubos grandes

1 cenoura cortada em cubos grandes

2 talos de salsão cortados em cubos grandes

2 litros de água

Para a sopa:

6 cebolas grandes cortadas em fatias finas

Azeite de oliva extravirgem a gosto

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

4 fatias de pão

2 xícaras (chá) de Queijo Suíço Tirolez ralado

Modo de preparo:

Em uma panela grande, refogue os legumes do caldo até ficarem bem dourados.

Acrescente o músculo e, em seguida, a água. Quando começar a ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 30 minutos. Depois, peneire e reserve o caldo.

Para a sopa de cebola, refogue as cebolas num fio de azeite e em fogo baixo até ficarem bem douradas.

Acrescente o caldo de carne e deixe cozinhar por 10 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.

Divida a sopa nas cumbuquinhas e coloque a fatia de pão em cada uma delas com o Queijo Suíço Tirolez ralado por cima. Leve para gratinar e sirva imediatamente.

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 4 porções

Sopa de cenoura com cottage

Ingredientes:

1 colher (sobremesa) de azeite

1 cebola descascada picada grosseiramente

2 dentes de alho picados

1 maço de couve-flor (com os talos) picado

2 cenouras descascadas e picadas em rodelas

1,2 litro de água

3 folhas de louro

1 colher (café) cheia de sal

Pimenta-do-reino preta moída a gosto

8 pães italianos tipo “bolinha”

1 pote de Queijo Cottage Tirolez

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e refogue a cebola e o alho, junte a couve-flor e as cenouras;

Adicione a água, as folhas de louro e o sal; se desejar tempere também com pimenta;

Deixe cozinhando, até que os vegetais fiquem macios;

No liquidificador, bata o conteúdo da panela. Reserve;

Corte uma tampinha de cada um dos pães e retire o miolo, fazendo um “buraco”;

Coloque a sopa dentro dos pães, junte 1 colher (sopa) cheia de Queijo Cottage Tirolez dentro de cada um deles. Sirva.

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 4 porções