Chef catarinense Thalyta Koller ensina receita de cuca de uva no É de Casa, da TV Globo

A chef catarinense Thalyta Koller teve uma participação especial no programa É de Casa, veiculado pela TV Globo, dia 22 de junho. Sob a proposta de preparar uma receita regional para o quadro Detalhes do Sabor – Brasil, em parceria com a Oster®, a chef fez uma cuca de uva, utilizando a Fritadeira Digital Clear 4,6L com Visor Transparente da marca.

De origem alemã, o prato é considerado típico no sul do país, cuja influência europeia se reflete no dia a dia da gastronomia da região. Com essa inspiração, Thalyta, que já foi premiada também com a sua inspiração na culinária francesa, apresenta como fazer a cuca de uva.

Confira, a seguir, a receita completa da chef Thalyta Koller:

Cuca de uva (para 4 pessoas)

Ingredientes

Massa:

250 g de farinha de trigo

5 g de fermento biológico seco

40 g de açúcar

100 ml de leite

25 – 50 ml de água

50 g de nata

2 g de sal

40 g de ovos

Noz-moscada

Recheio:

100 g uva sem caroço

15 g açúcar

Farofa:

80 g de farinha de trigo

60 g de manteiga sem sal cortada em cubos

60 g de açúcar

Canela a gosto

Noz-moscada

Modo de preparo

Comece preparando a farofa: em uma tigela coloque a manteiga, o açúcar, a farinha, canela e noz-moscada. Usando a ponta dos dedos, amasse os ingredientes até obter uma farofa grossa e reserve.

Adiante também a geleia: lave as uvas e seque bem. Misture o açúcar e reserve.

Para fazer a massa, em uma tigela coloque o açúcar, fermento e misture. Depois, acrescente o leite, metade da água, a nata, os ovos, a noz-moscada e misture. Em seguida, adicione aos poucos a farinha com o sal. Tape o bowl e deixe crescer por 30/45 minutos.

Pré-aqueça a airfryer a 150° C por 10 minutos – a chef utilizou a Fritadeira Digital Clear 4,6L com Visor Transparente da Oster®. Corte um pedaço de papel manteiga em um tamanho que cubra o cesto da airfryer. Retire o cesto, coloque o papel manteiga e espalhe a massa. Adicione as uvas e a farofa por cima. Leve para assar por aproximadamente 40 minutos a 150°C.