Gastronomia Drink de raspadinha de laranja e guaraná zero

Quer preparar uma bebida refrescante e diferente? Experimenta essa raspadinha de laranja com Guaraná Antarctica Zero!

Ingredientes

2 laranjas

1 colher de sopa de açúcar demerara

½ dose de xarope de romã (25ml)

100 ml de Guaraná Zero

1/4 rodela de laranja

Modo de preparo

Cortar e espremer as laranjas. Dispor em uma panela com duas colheres de sopa de açúcar demerara e levar ao fogo médio até o açúcar dissolver completamente. Dispor em um recipiente e levar ao congelador por 3 horas.

Raspar com um boleador de sorvete e dispor em um copo. Juntar o xarope de romã, o Guaraná Zero e decorar com uma rodela de laranja.