Opções simples e econômicas para receber os amigos

Receber os amigos em casa é sempre um evento prazeroso. Seja para colocar o papo em dia ou até mesmo fazer aquela fofoquinha, é muito bom receber quem gostamos no conforto do nosso lar. E a visita fica ainda melhor com um aperitivo para beliscar entre um assunto e outro, não é mesmo? Mesmo se tratando de convites informais, é possível preparar receitas gostosas e agradar os mais diversos paladares. Confira sugestões de dar água na boca.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Bolinho de arroz

Bolinho de Arroz – Foto: GME/Divulgação

Ingredientes

1 xícara (chá) de arroz polido cozido

2 colheres (sopa) de Margarina Puro Sabor

1 ovo médio

1 colher (chá) de sal

1 pimentão vermelho pequeno limpo e picado em pedaços pequenos

1 pimentão verde pequeno limpo e picado em pedaços pequenos

2 colheres (sopa) de ervas frescas picadas (cebolinha-verde, manjerona)

Modo de preparo

Bata no processador o arroz com a margarina, o ovo e o sal. Ao obter uma pasta, misture os pimentões e as ervas picadas. Mexa com uma colher e arrume os bolinhos em colheradas em uma assadeira antiaderente. Leve ao forno preaquecido em temperatura média (180°C) por 20 minutos ou até os bolinhos ficarem levemente firmes. Retire do forno.

Fonte: Puro Sabor

Bolinho de batata

Bolinho de Batata – Foto: GME/Divulgação

Ingredientes

1 xícara de leite

1 xícara de Farinha de Trigo Finna

1 colher de Margarina Puro Sabor

1 gema

1 pitada de sal

Queijo branco ou muçarela a gosto

Modo de preparo

Coloque o leite em uma panela e junte a farinha de trigo, a margarina, a gema e o sal. Leve ao fogo e mexa bem com um garfo, até que a massa solte da panela e deixe esfriar. Modele a massa em bolinhas e recheie com um pedacinho de queijo. Passe o bolinho na gema de ovo e na farinha de rosca. Frite em óleo bem quente. Sirva em seguida.

Fonte: Puro Sabor

Bolinho de Queijo

Bolinhos de Queijo – Foto: GME/Divulgação

Ingredientes

1 colher de sopa de Margarina Puro Sabor

1 kg de batata

1 colher de sopa de sal grosso

6 gemas

Modo de preparo

Coloque o sal em uma panela com água. Cozinhe as batatas e espere esfriar. Coloque-as em um prato e amasse. Acrescente a Margarina e passe também nas mãos. Pegue um pouco do purê e faça uma bolinha. Passe nas gemas já batidas e frite. Depois é só servir.

Fonte: Puro Sabor, marca produz margarinas domésticas e mercado food service com margarina industrial

Salada de melancia

Salada de melancia – Foto: Divulgação_ St. Marche

Ingredientes

¼ de melancia

½ cebola roxa

½ limão siciliano

150 g de queijo feta

Tomate cereja a gosto

Azeite, pimenta-do-reino, molho de pimenta, dill e hortelã a gosto

Modo de preparo

Corte os tomatinhos ao meio, as cebolas em lascas, o queijo feta em pedaços. Misture tudo e tempere com o azeite, pimenta-do-reino, molho de pimenta, hortelã e dill picados com o suco do limão siciliano. Por último, acrescente a melancia cortada em cubinhos.

Fonte: St. Marche

Mousse de chocolate

Mousse de Chocolate – Foto: Divulgação_Vitafor

Ingredientes

1 colher (sopa) de pasta de amendoim integral

2 colheres (sopa) de Choco Family Vitafor

1 colher (sopa) de Xilitol

½ abacate

1 scoop de Life Vegan Vitafor sabor cacau

50 ml de água

Modo de preparo

Retire a polpa do abacate, junte ao liquidificador todos os ingredientes e bata bem. Em um recipiente, despeje a mousse e decore com amendoim triturado, amêndoas cortadas, Isocrisp ou Choco Family Vitafor. Coloque na geladeira por 1 hora e está pronto para servir.

Fonte: Portal Vitafor Science

Mini Trufa de Chocolate

Mini Trufa de Chocolate – Foto: Divulgação_Vitafor

Ingredientes

250 g de avocado

100 g de chocolate em pó Choco Family Vitafor

100 g de chocolate barra 70%

5 ml de extrato de baunilha

Modo de preparo

No processador ou mixer, bata o avocado até virar um creme bem liso. Acrescente o chocolate em pó e reserve. Derreta o chocolate em banho-maria, mexendo para não queimar, e coloque a baunilha. Misture o creme de avocado ao chocolate derretido e leve à geladeira por 4 horas ou 40 minutos no freezer. Unte as mãos, faça bolinhas e passe no cacau.

Fonte: Portal Vitafor Science

Churrasquinho gaúcho

Ingredientes

250 g de alcatra em cubos

1 colher (chá) de MAGGI® Gril

2 colheres (sopa) de molho inglês

1 cenoura cozida em rodelas

1 batata cozida em cubos

4 azeitonas verdes sem caroço

Modo de preparo

Em um recipiente tempere a carne com o MAGGI Gril e o molho inglês. Espete, alternadamente, cubos de carne, cenoura, batata e azeitona em palitos para churrasco. Coloque-os em uma forma refratária e leve-os para assar no micro-ondas por 10 minutos, em potência alta. Sirva a seguir.

Fonte: Nova PR – Nestle

Rolinhos divertidos

Rolinhos divertidos – Foto: Divulgação_Nestlé

Pasta

1/2 beterraba grande picada e cozida

100 g de ricota fresca

1/2 pote de Requeijão NESTLÉ®

1 pitada de sal

1 colher (chá) de azeite

1 colher (chá) de suco de limão

1 colher (sopa) de cebolinha-verde picada

Rolinho

10 fatias de pão de forma integral

1 cenoura ralada

2 folhas de alface picadas

10 tomates-cereja cortados ao meio

Modo de preparo

Pasta: Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma pasta. Reserve na geladeira.

Rolinho: Com o auxílio de um rolo, abra o pão e espalhe uma porção da Pasta reservada, coloque um pouco de cenoura e um pouco de alface. Enrole delicadamente, apertando bem para formar um rolinho. Embrulhe em filme plástico e leve à geladeira até o momento de servir. Corte cada rolinho em 3, coloque o tomate-cereja e espete com um palito. Sirva.

Fonte: Nestlé

Bolo de pão de queijo

Bolo de pão de queijo – Foto: Divulgação_Nestlé

Ingredientes

3 ovos

1 xícara (chá) de água

1/2 xícara (chá) de óleo de soja

50 g de queijo parmesão ralado

1 colher (chá) de MAGGI® Fondor

3 xícaras (chá) de polvilho doce

1 colher (sopa) de fermento químico em pó

4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

1 colher (sopa) de orégano

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, a água, o óleo, o queijo parmesão e o MAGGI Fondor. Adicione o polvilho doce aos poucos para que não empelote e, por último, o fermento, misturando apenas para incorporar. Transfira a massa para uma forma de furo central (22 cm de diâmetro), untada com manteiga e enfarinhada. Adicione o queijo parmesão e o orégano por cima e leve para assar em forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 50 minutos ou até crescer e dourar. Retire e sirva ainda morno.

Fonte: Nova PR – Nestle

Torta prática de limão

Torta de limão – Foto: Divulgação_Nestlé

Massa

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

4 colheres (sopa) de manteiga

½ lata de NESTLÉ Creme de Leite

1 colher (chá) de fermento químico em pó

Recheio

1 Leite MOÇA®

6 colheres (sopa) de suco de limão

1/2 lata de NESTLÉ Creme de Leite

1 colher (sopa) de raspas da casca de limão

Modo de preparo

Massa: Em uma tigela misture a farinha, a manteiga, o Creme de Leite NESTLÉ e o fermento até soltar completamente das mãos. Deixe na geladeira por 30 minutos, coberta com filme plástico. Forre com a massa o fundo e as laterais de uma fôrma de aro removível (25 cm de diâmetro) e fure com um garfo. Asse em forno médio-alto (200ºC), preaquecido, por cerca de 20 minutos.

Recheio: Em uma tigela, misture bem o LEITE MOÇA com o suco de limão. Junte o Creme de Leite NESTLÉ, as raspas de limão e misture. Coloque o recheio sobre a massa já fria e leve à geladeira até o momento de servir.

Fonte: Nova PR – Nestle