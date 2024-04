Dia do Churrasco: Nunes Parrilla y Bar revela os segredos para fazer uma carne perfeita

No dia 24 de abril é celebrado o Dia do Churrasco, e o empresário Pedro Nunes, um apaixonado por churrasco, revela alguns dos seus segredos

Paixão nacional, o churrasco é muito mais que um tipo de comida: é um convite a reunir a família e os amigos ao redor da churrasqueira, em um momento alegre e descontraído, saboreando os deliciosos alimentos preparados na grelha. No dia 24 de abril é celebrado o Dia do Churrasco, e o empresário Pedro Nunes, um apaixonado por churrasco e fundador da marca Nunes Parrilla y Bar – espaço especializado em diversos cortes de altíssima qualidade – , revela alguns dos seus segredos para fazer o melhor churrasco em casa.

Primeiro, Pedro explica que, para fazer um bom churrasco, a escolha de uma boa carne é imprescindível. Para isso, se faz necessário observar o marmoreio – isto é, a quantidade de gordura entremeada no corte. Hoje existem diversas boas opções para se fazer churrasco, como Picanha, Bife Ancho, Assado de Tira ou Fraldinha. Já para fazer uma boa linguiça, é preciso paciência: são cerca de 40 minutos na grelha e não pode-se furar a linguiça – isto faz com que ela fique seca e salgada, ao invés de macia e suculenta. Para temperar a peça, opte por sal de parrilla para as carnes de grelha e sal grosso para carnes de cozimento mais lento, como cupim e costela. Além disso, a pimenta do reino, temperos verdes frescos picados e curtidos no azeite e a pasta de alho também podem ser adicionadas para dar sabor à carne.

O carvão também é importante: escolha uma opção que tenha pedaços grandes e seja mais seco para ter o melhor sabor e aroma. A churrasqueira deve ser acendida com antecedência e a brasa precisa estar vermelha quando a carne for adicionada. As altas temperaturas são essenciais para se conquistar um churrasco perfeito, portanto, lembre-se de controlar o fogo para que o corte não queime. Vale lembrar que os excessos devem ser evitados, pois um alto volume de carvão ou lenha e, também, de carne na grelha, pode atrapalhar o atingimento do ponto perfeito.

Vire o corte apenas uma vez para que ele fique dourado e crocante por fora e suculento por dentro e evite espetá-lo durante o processo de cozimento, pois isso pode deixá-lo seco. Após retirar a carne da grelha, deixe-a descansar por alguns minutos para que os sucos se redistribuam por ela, garantindo a sua suculência. Na hora de servir o churrasco, atente-se à escolha da faca, que deve ser bem afiada, pois uma faca sem corte pode rasgar a peça e comprometer a textura.

E, para calcular a quantidade de carne para uma festa, Nunes dá a dica de colocar na ponta do lápis cerca de 400 a 500g por pessoa, sejam elas homens ou mulheres. E, é claro, não pode faltar farofa, vinagrete, arroz e uma bela salada para acompanhar seu churrasco.