No Dia do Milho, prepare bolo e beijinho com o ingrediente

O milho é definido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa como um cereal rico em carboidratos. O alimento é o segundo grão mais produzido no território brasileiro, e se destaca por ser nutritivo, energético, rico em fibras e em compostos bioativos. Muito consumido em todo mundo, o Dia do Milho é celebrado em 24 de abril.

Aproveite o Bolo de Milho com Brigadeiro e Canela para um café da tarde irresistível, o destaque vai para a junção do sabor do milho com o toque da canela. A outra alternativa é o Beijinho de Bolo de milho. A combinação de ingredientes traz um resultado cremoso, com toque equilibrado ao paladar. Agora, é só conferir o passo a passo a seguir.

Bolo de milho com brigadeiro de canela

Ingredientes

Para o bolo

1 pacote de Mistura para bolo Finna Milho Cremoso Tradicional 450g

1 xícara mais 1/4 de xícara (chá) de leite

(250 ml) 3 ovos

Para o brigadeiro de canela

1 lata de leite condensado

1 colher de sopa de Margarina Puro Sabor

1 colher de sopa de canela em pó

Modo de preparo:

Bolo

Antes preaqueça o forno em temperatura média de 180°C por 10 minutos. Unte uma forma com margarina e farinha de trigo;

Adicione o conteúdo do pacote ao leite e os ovos. Bata no liquidificador por 2 minutos em velocidade alta. Coloque a massa na forma untada e leve-a ao forno para assar. Asse ajustando a temperatura do forno para 180°C, de acordo com o tempo indicado para cada tipo de forma;

Retire o bolo do forno, deixe esfriar, desenforme, soltando as laterais, e sirva.

Forma recomendada: Redonda de 24 cm: 35 a 40 minutos.

Brigadeiro

Em uma panela, coloque 1 colher de margarina Puro Sabor e o leite condensado; Adicione a canela em pó e misture até atingir o ponto de brigadeiro; Coloque o brigadeiro em cima do bolo.

Beijinho de bolo de milho

Ingredientes:

Para o Beijinho:

2 latas de leite condensado

2 colheres de sopa de Margarina Puro Sabor

300g de coco ralado fino (separe 50g para passar depois que enrolar)

Para o Bolo:

1 Mistura para Bolo Finna Sabor Milho Cremoso Tradicional

1 e 1/4 de xícara (chá) de leite (250ml)

3 ovos

Modo de preparo:

Bolo:

Preaqueça o forno na temperatura média de 180°C por 10 minutos. Unte uma forma com margarina e farinha de trigo;

Adicione o conteúdo do pacote ao leite e aos ovos. Bata no liquidificador por 2 minutos, em velocidade alta;

Coloque a massa na forma untada e leve-a ao forno para assar. Asse na temperatura de 180°C, de acordo com o tempo indicado para cada tipo de forma;

Retire o bolo do forno, deixe-o esfriar, desenforme-o soltando as laterais. Corte em quadrados pequenos e reserve.

Beijinho:

Coloque em uma panela todos os ingredientes. Leve tudo ao fogo baixo e misture sem parar por aproximadamente 15 minutos;

Quando começar a soltar da panela, já estará no ponto de enrolar. Retire da panela e deixe esfriar.

Montagem:

Passe a margarina nas mãos e coloque uma quantidade generosa de beijinho, abra-o e coloque um pedaço de bolo no centro, feche a trouxinha;

Modele-o em formato de bolinha e passe no coco ralado.

Fonte: Finna, segmento de farinhas no Nordeste