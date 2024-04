Sanduíche de mortadela com mostarda e mel é a receita prática para o feriado

Para quem vai passar o feriado em casa ou ainda, para quem pretende viajar, a dica é planejar o cardápio com antecedência. Para saciar a fome de forma rápida, uma boa ideia é preparar o tradicional sanduíche de mortadela com mostarda e mel como complementos. Escolha o mel Baldoni de sua preferência e aproveite!

Sanduíche de mortadela com mostarda e mel

Ingredientes

150 g de mortadela defumada fatiada

100 g de queijo prato fatiado

4 pães australianos

3 colheres (sopa) de mel Baldoni Flores Silvestres

3 colheres (sopa) de suco de limão

2 colheres (sopa) de mostarda dijon

4 colheres (sopa) de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes em uma tigela e reserve. Corte os pães australianos. Distribua as fatias de mortadela no pão. Espalhe o molho de mostarda. Feche a outra metade do pão e sirva